Llode Mar va inaugurar dijous una àrea d’esbarjo per a gossos al Turó d’en Buc. La regidora de Medi Ambient, Marina Nicolàs, va explicar que «a petició veïnal és la primera que disposa de dues àrees, una per a gossos grans i una per a petits».

Concretament, l’àrea de gossos grans és 1.500 m² i la dels petits de 375 m². A cadascun dels espais hi ha una font d’aigua amb abeurador per gossos, doble porta per evitar que s’escapin quan un usuari entra o surt del recinte, cartell informatiu amb les normes d’ús, bancs i papereres. El tancament perimetral té una alçada de 2 metres per evitar que els gossos puguin saltar cap a l’exterior. L’actuació, amb un cost aproximat de 17.000 euros, s’ha finançat amb una partida econòmica dels Pressupostos Participats del 2017 corresponent al barri d’El Rieral i amb partides de la secció de Medi Ambient. Amb aquest nou equipament l’Ajuntament de Lloret de Mar ja compta amb quatre àrees d’esbarjo per gossos. Santa Coloma renova l’espai Santa Coloma de Farners està remodelant també la zona de socialització per gossos que té ubicada a la zona de l’Institut i de l’Escola Castell de Farners. L’actuació contempla el tancament perimetral de l’espai (que permetrà deixar córrer els animals sense que s’escapin), la instal·lació de bancs, papereres, un punt de llum i un punt d’aigua amb abeurador pels gossos.