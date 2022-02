Blanda és la revista que publica l’Arxiu Municipal de Blanes. Enguany, el seu numero vint-i.quatre s’ha pogut presentar després del parèntesi pandèmic del 2021, en un acte públic a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Els seus entusiastes promotors, amb l’arxiver municipal Tony Reyes al capdavant, confien que l’any que ve, amb motiu del 25è aniversari, podran fer-ne una edició ben especial.

Els treballs que cada any surten a la revista Blanda, acostumen a ser d’una qualitat i un rigor contrastats. Tant si els signen veritables experts com si ho fan ciutadans que porten la seva afició per la història, una mica més enllà del que suposa un hobby. Les propostes són tan diverses que sempre n’hi ha alguna que atrau l’atenció dels lectors. I tot i que en general tracten temes marcadament locals, alguns, pel seu interès, transcendeixen, sens dubte, a un àmbit més general.

En aquest darrer número, Josep Mª Guinart repassa la retallada, però intensa trajectòria de la Cobla Vila de Blanes, una cobla pionera formada completament per músics blanencs; Alejandro Martínez aprofundeix en la història de la Parròquia de Blanes i la vinculació amb el municipi i el vescomtat de Cabrera; Pau Pallarès glosa l’estanc centenari de la família Pla Albertí; Mª Àngela Sagrera ens apropa al que, en el seu dia, fou un reconegudíssim restaurant blanenc: can Patacano; Pep Vila ens regala uns tastets de la poca coneguda vessant poètica de Joaquim Ruyra; Anna i Narcís Pou ens transporten en el temps, a través de les vivències dels seus avis: i Aitor Roger desvetlla la vessant més desconeguda d’una veterana carnisseria que acollí, en el seu inici, un negoci de «salaó»: can Burguet.

Finalment, tot i que a la revista està ubicat a les primeres pàgines, hi trobem el treball de l’arquitecte blanenc Ovidi Alum Gelabert : «Un aqüeducte inèdit. Hipòtesi de localització i anàlisi del possible aqüeducte romà de Blandae». Durant més de tres anys l’autor, a partir de la recerca i trobada de nombrosos pous (putei), ubicats, entre ells, a una distància regular, ha pogut configurar el traçat de l’aqüeducte subterrani que des del «caput aquae»( captació ) en el terme de Tordera, portava aigua fins al «castellum aquae» (arribada) a la ciutat. Això, que explico en dues línies, ha comportat hores i hores de feina de camp, de feina d’estudi i de feina de documentació.

Potser aquest sigui, enguany, el treball amb una rellevància històrica de més envergadura. De confirmar-se les troballes i els estudis de l’Ovidi Alum, estaríem davant la descoberta de com els romans abastien d’aigua l’antiga Blandae. Una infraestructura imprescindible per ciutats que, com les seves veïnes Emporiae (Empuries) ,Gerunda ( Girona), Iluro ( Mataró) ,Baetulo ( Badalona) necessitaven per la seva envergadura, tanmateix com avui, un abastiment d’aigua suficient i regular.

Notareu en la lloança que faig de la feina de l’Ovidi, l’afecte i les connotacions subjectives que m’uneixen amb el seu autor: és el meu fill. Estic convençut, però, que la majoria dels qui el llegeixin sense aquestes connotacions, convindran també, que estan davant d’un interessantíssim i inèdit treball de recerca històrica. I, de confirmar-se les troballes i les hipòtesi, d’una rellevància indubtable.