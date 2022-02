Lloret de Mar està a punt d’enllestir els treballs d’adequació de l’skatepark municipal, ubicat a la zona esportiva de l’avinguda el Rieral (al costat de les pistes d’atletisme). L’actuació, que ha tingut un cost aproximat de 87.059,50 euros (IVA inclòs), es va començar a principis d’octubre del 2021 i està previst que s’enllesteixin d’aquí a dues setmanes.

L’equipament consta d’un bowl de dues fondàries (1,20 metres i 1,80 metres), dues rampes inclinades, un calaix de dues alçades amb una piràmide superior i una barana. Per poder-lo inaugurar, falta acabar de col·locar-hi alguns elements com la tanca perimetral -per poder tancar-lo a les nits-, la barana o un cartell que reculli les normes d’ús de l’espai per als usuaris. També falta instal·lar-hi la barana practicable.

La renovació de l’espai era una reivindicació d’un col·lectiu de joves del municipi des de feia anys. Fins ara, l’equipament estava format per un paviment de formigó amb elements modulars d’estructura d’acer que, segons fonts municipals, havien quedat obsolets. Per aquest motiu, «n’havíem de fer un de nou», va detallar la regidora d’Esports, Ana Garcia-Castany.

A més, adaptant-se a les tendències actuals, s’obre a més vehicles. «Hi ha moltes més modalitats que fa uns anys i volíem que aquest nou equipament s’adaptés a tots els usuaris i usuàries», va dir la regidora. En aquesta línia, en podran fer ús tant els practicants d’skateboarding, com també aquells que prefereixin els patinets, les bicicletes bmx o els rollers, entre d’altres.

L’equipament està previst que romangui obert al públic cada dia, de nou del matí a deu del vespre, i que es tanqui durant les nits. L’accés serà lliure i no hi haurà vigilància, però està previst que s’hi habiliti un telèfon d’urgències per poder trucar quan sigui necessari.

L’actual skatepark s’ha dissenyat «escoltant els joves del municipi que practiquen aquests esports» amb diverses reunions que han mantingut amb el consistori. «No s’ha pogut fer tot el que demanaven els esportistes, però hem mirat d’ajustar-nos tant com ha sigut possible a les seves peticions», va dir Garcia-Castany, que va afegir «tenim l’espai que tenim i ens hem hagut d’adaptar». L’equipament disposa d’una superfície total de 860 metres quadrats.

Amb tot, quan aquest equipament estigui acabat de construir es vol contractar un grafiter -de qui no ha transcendit el nom, però amb qui ja s’està negociant- perquè decori tot l’espai. «Volem que les parets i el terra de l’skatepark s’uneixin d’alguna manera per unificar l’espai». Així, està previst que es combinin colors i formes entre els dos plans sense pintar les zones per on patinar perquè «no ens ho recomanen, per seguretat».