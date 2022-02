Només el 17% dels lloretencs té el català com a llengua materna. Així ho revela una enquesta realitzada per l’ajuntament entre 1.200 persones. El castellà, amb el 47% és, amb diferència, la llengua més habitual a la localitat. Segons el darrer padró, al municipi selvatà hi conviuen persones de 102 nacionalitats.

L’Ajuntament de Lloret de Mar, a través del Pla d’Acollida a la Ciutadania (PLAC) dels Serveis Especialitzats d’Atenció Social de Benestar i Família, ha impulsat una entrevista per conèixer les llengües maternes majoritàries en el marc del 21 de febrer, Dia Mundial de la Llengua Materna. La regidora de Benestar i Família, Arantxa Jiménez, explica que «l’enquesta es va dur a terme entre el 24 de gener i el 14 de febrer, i la van contestar 1.200 persones». Pel que fa la distribució, es va fer a través d’internet a la ciutadania i també als alumnes de tots els centres educatius del municipi: escoles, instituts, Oficina de Català i Escola d’Adults. La regidora explica que «la idea sorgeix perquè detectem que el padró del 2021 conté 102 nacionalitats i això ens fa plantejar quantes llengües maternes conviuen al municipi i quin ús se’n fa». De les 1.200 persones que han respost, s’han detectat 56 llengües maternes diferents. El 93% d’aquestes llengües es parlen de manera diària en l’entorn familiar. Segons les respostes del qüestionari, les llengües més parlades són el castellà amb 534 respostes (47%), el català amb 193 (17%), l’àrab amb 73 respostes (7%), el rus amb 67 (7%), el panjabi amb 44 (3%), el romanès amb 29 (2%) i el hindi amb 24 respostes (2%). Aquests resultats coincideixen amb les comunitats amb més representació a Lloret de Mar, que són les comunitats russa, romanesa, índia i marroquina. També cal tenir present que l’espanyol inclou totes les persones espanyoles i dels països llatinoamericans. Arantxa Jiménez explica que «també ens ha anat bé per tenir coneixement que al nostre municipi hi conviuen llengües com l’osseta, el quítxua, el guaraní, el tàrtar, el bambara, l’albanès, l’urdú, el tagàlog o el cashmiri». Les dades extretes també reflecteixen que el 83,4% dels lloretencs es dirigeixen en castellà a les persones d’altres països mentre que el 16,6% restant ho fan en català. Per l’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, «aquesta enquesta destaca la diversitat cultural de Lloret, un fet que ens enriqueix com a municipi».