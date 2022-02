El jutjat de primera instància 4 de Blanes ha condemnat l'asseguradora Mapfre a indemnitzar amb 21.900 euros els responsables d'una botiga de complements de la població pel tancament durant la pandèmia. La sentència estima totalment la demanda interposada pel bufet Àngel Alcalde de Girona i conclou que la pòlissa contractada per la botiga dona cobertura a les mesures adoptades per frenar la propagació de la covid-19 durant l'estat d'alarma. El jutjat descarta que es pugui considerar de força major o imprevisible: «La possibilitat de patir pandèmies periòdicament és un fet reconegut pel mateix sector assegurador».

És la quarta sentència que dona la raó al bufet Àngel Alcalde i estableix que les asseguradores han d'indemnitzar els establiments que van haver de tancar per força a l'inici de la pandèmia. A diferència de les altres tres, però, l'advocat subratlla que és la primera que no està relacionada amb establiments de restauració, sinó que es tracta d'una botiga de complements: «Fa temps que volíem demostrar que els comerços de tota mena podien rebre aquesta compensació. Finalment, després de molt esforç, ho hem aconseguit». La sentència exposa que els responsables de la botiga de complements Fragata tenia una pòlissa d'assegurança multirisc amb Mapfre que establia 300 euros de compensació diària per «pèrdua d'explotació». La demanda fixava el total de la indemnització en 21.900 euros, pels mesos de tancament com a comerç no essencial i, també, pels dissabtes que no van poder obrir.

L'asseguradora al·legava que la cobertura de la pòlissa només incloïa les pèrdues per interrupció de l'activitat quan eren conseqüència d'un «dany material d'un bé assegurat» i, per tant, sostenia que això excloïa la pandèmia. El jutjat, d'entrada, remarca que la pòlissa no explicitava motius d'exclusió: «Aquestes causes han d'haver estat expressament destacades a les condicions i expressament acceptades pel demandant, circumstància que no consta». I, a més, també argumenta que la pandèmia no es pot considerar una causa de força major que no es pogués preveure: «L'estat d'alarma no pot considerar-se inclòs en la força major que defineix el Codi Civil com aquells successos que no s'haguessin pogut preveure. O que, podent-se preveure, fossin inevitables. La possibilitat de patir pandèmies periòdicament és un fet reconegut pel mateix sector assegurador».

Per això, la sentència del jutge Jaime Macho resol que les mesures adoptades per frenar l'expansió de la covid-19 i, entre elles, el tancament del negoci assegurat imposat, han de ser objectes d'indemnització: «La pèrdua de tota mena de benefici és un fet notori respecte a la totalitat de negocis no descrits com a essencials en la norma que va imposar el confinament de la població i el tancament dels establiments». Just ara fa un any, el febrer de 2021, el despatx ja va aconseguir una sentència pionera a l'Estat que ja s'intuïa que podria obrir la porta a una onada de reclamacions arreu de Catalunya. L'Audiència de Girona va condemnar SegurCaixa Adeslas a pagar 6.000 euros a la pizzeria Bella Napoli de Girona per la pèrdua de beneficis arran de l'aturada de l'activitat pel coronavirus. El soci director del despatx d'advocats, Àngel Alcalde, destaca que el bufet té altres casos per resoldre sobre negocis com perruqueries o gimnasos dels quals espera la mateixa resposta favorable de la justícia.