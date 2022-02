La Guàrdia Civil amb la col·laboració de la Policia Local de Maçanet de la Selva han desmantellat una banda dedicada al cultiu de marihuana i elaboració d'haixix.

Aquest és el balanç de l'operatiu fet aquest dilluns a la urbanització Maçanet Residencial. Els agents però, mantenen la investigació oberta i no descarten més detinguts.

En total, els agents han detingut quatre persones que han ingressat a presó. A banda, han comissat més de 96.000 euros, més de 2.700 plantes de marihuana, 977 grams d'haixix, una pistola amb silenciador i nombrosos cartutxos de diferent calibre.

Els quatre detinguts, de nacionalitat marroquina, estan acusats de ser els presumptes autors de delictes de tràfic de drogues, cultiu o elaboració de drogues, defraudació de fluid elèctric, conducció temerària, tinença il·lícita d'armes, blanqueig de capitals, denúncia falsa i pertinença a grup criminal.

L'operació policial va començar dilluns primera hora del matí en aquesta àrea residencial de Maçanet on van treballar més 100 efectius de la Guàrdia Civil amb la col·laboració de la Policia Local de Maçanet de la Selva.

L'objectiu era desmantellar una organització criminal, dedicada al cultiu i elaboració de marihuana i haixix a Maçanet de la Selva. Van detenir quatre persones pels fets.

La investigació

Aquesta operació, segons informa la Guàrdia Civil, va néixer fruit de les investigacions desenvolupades, consistents en gestions, anàlisi d'informació i desenvolupament d'activitat operativa per part del personal pertanyent a l'equip de l'Equip de Delinqüència Organitzada i Antidroga (EDOA) de la Comandància de la Guàrdia Civil de Girona després de tenir indicis clars que feien sospitar de l'existència d'una possible organització dedicada al tràfic de cànnabis.

Arran dels resultats de la investigació, van sol·licitar al jutjat l'entrada i registre de sis immobles per verificar les sospites dels agents. Producte d'aquesta intervenció, els agents van intervenir un total de 2.714 plantes de cànnabis, 977 grams d'haixix, una pistola amb silenciador, sense numeració i amb 85 cartutxos de diferent calibre, 96.780 euros en moneda de divers valor, documentació econòmica intervinguda -que serà útil per al seu estudi-, material elèctric utilitzat per al cultiu de marihuana indoor i trituradores de grans dimensions per a l'elaboració d'haixix.

Al dispositiu hi van participar altres unitats territorials de la Guàrdia Civil de la Comandància de Girona.

Les diligències i els detinguts van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Santa Coloma de Farners. Que va decretar l'ingrés a presó dels quatre arrestats. A banda, la policia ha sol·licitat a l'autoritat judicial la destrucció de la droga confiscada.

Durant l'operació policial, l’empresa Endesa, juntament amb la Brigada municipal i la Policia Local de Maçanet de la Selva, van aprofitar aquesta operació per erradicar els fraus de subministrament elèctric a la urbanització Maçanet Residencial Parc.