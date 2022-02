El Teatre de Blanes allotja aquesta setmana, des de dimarts i fins avui, la primera edició de les Jornades d’Orientació d’Universitats Catalanes. La cita l’ha organitzat el Centre de Recursos Pedagògics de la Selva II (CRP Selva II) amb seu a Blanes, i abasta els instituts i centres d’ensenyament secundari de les poblacions de Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Maçanet de la Selva i Vidreres. A la sessió de dimarts van participar-hi uns 150 alumnes, mentre que en la d’ahir se n’hi van inscriure més de 250. Avui, es tanca el cicle tornant a la xifra d’uns 150 estudiants que participin de la jornada.

Les sessions estan dirigides a l’alumnat de batxillerat i cicles formatius de grau superior. Cada dia hi hagut una universitat catalana que s’ha encarregat de presentar a l’alumnat assistent les respectives ofertes d’estudis i serveis universitaris. Dimarts, per exemple, va ser el torn de la Universitat Autònoma de Catalunya (UAB). Ahir hi havia la Universitat de Girona (UdG) i avui, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

El 2023, està previst celebrara les II Jornades d’Orientació d’Universitats Catalanes al gener, per què també puguin assistir-hi les altres dues universitats amb què inicialment es volia comptar: la Pompeu Fabra i la Rovira i Virgili.