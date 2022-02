Arbúcies ha patit almenys quatre robatoris en quatre establiments situats al centre de la població. La Policia Local s’encarrega dels casos i podria haver-hi detencions en pocs dies.

Els robatoris han succeït durant les primers dues setmanes de febrer. Els establiments afectats són dos bars, un centre veterinari i una carnisseria. Els locals no es troben a gaire distància, alguns d’ells estan situats a la plaça de la Vila, on hi ha també l’ajuntament.

Els lladres de tots els locals s’han emportat de mitjana 100 euros i hi han entrat forçant la porta del local fent palanca i en algun cas, com el de la carnisseria també van trencar la porta de vidre.

Un dels casos és el del bar El Casino del carrer Camprodon, on el seu responsable es lamentava aquesta setmana dels fets. En el seu cas, un individu va entrar cap a quarts de cinc de la matinada del dia 12 de febrer al bar per la finestra -com mostren les imatges de les càmeres- i va anar cap a la caixa. Posteriorment, el lladre va trencar el calaix a cops de martell per emportar-se els diners i va fugir amb rapidesa.

La Policia Local ha rebut denúncies de part dels robatoris i està investigant-los. Fonts del cos asseguren que tenen una línia clara i que pròximament hi podria haver-hi detencions. D’altra banda destaquen que a Arbúcies si bé s’han concentrat aquests quatre casos això no significa que hi hagi un repunt de robatoris. I afegeixen que el mes de gener per exemple, només hi va haver dos casos. Un d’ells a més, va ser qualificat com a furt.