El nou centre de recursos per a persones amb diversitat funcional de Santa Coloma de Farners entrarà en funcionament el setembre d’aquest any. La primera de les tres fases del projecte estarà construïda el març, però fins al cap de mig any no hi entraran els primers usuaris, una trentena. Representants de l’Ajuntament colomenc i de Plataforma Educativa (xarxa d’entitats del tercer sector) han tingut aquest dimarts passat 22 de febrer una trobada per conèixer la situació del projecte del nou centre per a persones amb discapacitat intel·lectual i per l’assessorament als seus familiars. A la trobada hi van assistir l’alcalde, Joan Martí; la regidora d’Acció social i Habitatge, Anna Camps; Jordi Pascual, director general de Plataforma Educativa, i Marta Cid, gerent de la Fundació Gentis. Els representants van fer una visita d’obres al centre de recursos per a la inclusió activa, que es va començar a construir l’octubre de l’any passat i que està situat al carrer Francesc Moragas, en un terreny de 3.512 m² cedit per l'Ajuntament. Aquesta construcció donarà sortida a persones amb diversitat funcional de Santa Coloma i de l’entorn.

El pressupost d’execució de la fase que s’està desenvolupant és de 496.124,64 € i l’ajut concedit a dia d’avui per part del departament de Drets Socials de la Generalitat és de 232.013,62 €. El projecte tindrà acabada la primera part a finals de març i consta de dues fases més, pendents de properes convocatòries de subvencions de la Generalitat. Joan Martí, alcalde de Santa Coloma de Farners, destaca que “volem esdevenir un referent de serveis a nivell comarcal cap al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. Ara disposem d’alguns serveis, però el nostre compromís amb l’economia social és ferm, i aquest projecte col·laboratiu ho demostra”. Jordi Pascual, director general de Plataforma Educativa, va destacar que amb la posada en funcionament d’aquest servei es podrà veure realitzat l’objectiu de posar les persones al centre de l’atenció, comptant amb les seves realitats socials i territorials. Joves i infants amb diversitat funcional El centre s'està construint en un terreny cedit per l'Ajuntament, a tocar del futur nou Centre d’Atenció Primària (CAP), i ha de donar cabuda a l’activitat formativa, terapèutica, psicològica i d'assessorament familiar per a usuaris amb discapacitat intel·lectual. La previsió és poder acollir, a partir del setembre, una trentena d’usuaris entre ells els del Servei Integral d'Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS). El nou centre de recursos, situat en una planta baixa no té caràcter residencial. El seu objectiu serà acompanyar i formar les persones ateses en el seu procés d’inclusió sociolaboral i formatiu que permeti la seva màxima normalització un cop finalitzat el seu pla de treball individual. La trobada de dimarts passat també va servir per tractar els projectes actuals que Plataforma Educativa té amb Santa Coloma de Farners, com és el cas de la Llar Residència (amb 12 places), el Centre Ocupacional (33 places) i la Llar Suport (1 plaça) a través de la Fundació Astres; i d’un Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) de 10 places mitjançant la Fundació Resilis. Bonificació de l’impost ICIO Al ple del novembre passat es va aprovar per unanimitat la bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), a la Fundació Privada Gentis pel nou centre de recursos, ja que és una construcció d’interès social i educatiu. La Fundació promou la creació d'accions, programes i serveis que actuïn directament sobre aquestes problemàtiques des d'un àmbit de consulta, diagnòstic, assessorament i orientació.