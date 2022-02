Vidreres ja ho té tot preparat per celebrar una de les seves festes més tradicionals, el Ranxo i el Carnaval. Enguany, per la situació sanitària no es duran a terme els actes que se celebraven al pavelló municipal.

Avui es donarà inici a la programació de carnaval amb l’espectacle de comèdia gestual «Llubbert» amb Inda Pereda. Al llarg del cap de setmana es preveuen rues, cercaviles, espectacles infantils, representacions teatrals, exhibicions castelleres i actuacions musicals. El dimarts 1 de març arriba el plat fort de la programació. Després de la celebració telemàtica del Ranxo de l’any passat, el dimarts es tornarà a celebrar la tradicional festa tal com és concebuda pels vidrerencs amb el repartiment del ranxo a càrrec de la Comissió del Ranxo, sardanes, fira d’artesans i la rua de carnaval amb carrosses i comparses.