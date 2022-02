L’equip de Govern de Blanes va portar dijous al Ple la modificació del pressupost municipal del 2022, que s’enfila a 59,17 milions d’euros sent el més alt de la història. L’objectiu era augmentar les inversions previstes en el moment de la seva aprovació el passat mes de novembre. Tanmateix, la modificació no es va tirar endavant després que tots els partits de l’oposició hi votessin en contra i només comptés amb el suport dels deu vots del govern.

Segons el regidor Carlos Garzón (ERC), la modificació dels pressupostos es va posar sobre la taula gràcies a l’augment d’ingressos procedents de la correcció de l’IVA del 2017 i dels fons català i estatal. El regidor va assegurar que no es va calcular abans per «prudència financera», però que ara es pot «aprofitar per augmentar les inversions».

En concret, es destinarien 100.000 euros a màrqueting i comunicació per promocionar el 50è festival de focs d’artifici del municipi i «portar més visitants», després de dos anys sense poder-se celebrar, i s’invertirien 100.000 euros per contractar l’actuació de tres grups de renom per l’efemèride. A banda, s’havia previst augmentar en 150.000 euros la partida de promoció de la ciutat i destinar 400.000 euros a convertir l’antiga escola Carles Faust en un centre de formació. Per últim, el projecte de major envergadura que contemplava la modificació és el d’avançar dos anys l’execució de la primera fase de les obres de l’avinguda Madrid, destinant un total de 730.000 euros perquè es poguessin començar aquest 2022.

La regidora a l’oposició Eva Enrique (PSC), que va votar a favor dels pressupostos al novembre, va justificar la falta de suport a la moció detallant que «vam donar suport als últims pressupostos amb el vostre compromís de treballar conjuntament», mentre lamentava que no s’hagués complert. I va afegir: «esteu presentant una modificació de crèdit d’un pressupost aprovat fa tres mesos. Què no s’ha previst o calculat bé?», va demanar. Amb tot, la regidora va instar-los a reunir-se.

Per la seva banda, Mia Ametller (JxB) va demanar que es detallés d’on prové l’augment d’ingressos previst i es va mostrar preocupada, igual que el regidor no adscrit, José Antonio Morcillo, per augmentar l’endeutament del municipi per poder afrontar més inversions.