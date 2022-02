L’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, va expressar ahir la seva preocupació per la guerra a Ucraïna, d’on l’any previ a la pandèmia va rebre gairebé 30.000 visitants. Dulsat va participar en una presentació d’anàlisi de macrodades del període 2017-21 amb avanç de previsions per a la Setmana Santa, i ha lamentat el conflicte bèl·lic, que afectarà el turisme tant al seu municipi com al conjunt de Catalunya i Espanya.

L’alcalde va revelar que, en la Fira Internacional de Turisme Fitur, havien contactat amb un operador ucraïnès per «fer coses» i que hi havia «bones perspectives», però que «tot s’ha congelat pel que està passant». Dulsat està en coordinació amb la Direcció general de Turisme i li ha transmès que actualment no hi ha turistes d’Ucraïna o de Rússia, encara que ha recordat que al seu municipi compten amb 828 ciutadans del primer d’aquests països i amb poc més de 2.000 del segon.

De totes maneres, Dulsat va puntualitzar que els russos que viuen a l’estranger tenen «una visió més europea, més internacional i menys nacionalista». Del mercat d’Ucraïna, va precisar que estava en creixement, mentre que del de Rússia tem una incidència si el president, Vladímir Putin, aconsella un turisme intern.

A l’alcalde li preocupa especialment aquesta afectació, «perquè aquest era l’any de la recuperació del turisme rus», que va aconseguir en el cas de Lloret de Mar els 70.000 visitants el 2019.

La gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, va confirmar que les perspectives amb el mercat ucraïnès eren «molt bones» després d’apostar per ell el 2021. Per contra, hi havia poques certituds respecte al visitant rus.

De la seva banda, el president del Gremi d’Hostaleria, Enric Dotras, va reconèixer igualment l’afectació del conflicte, encara que mantenen «totes les possibilitats obertes» si se soluciona en poc temps. Dotras va assegurar que el client ucraïnès i rus és «d’estades llargues» i amb poder adquisitiu, amb interès per atractius diferencials com són els culturals.