El Seprona de la Guàrdia Civil ha detingut una dona per maltractament animal per deixar morir a 12 gossos. A més, se l'acusa d'un delicte d'abandonament dels cans perquè els va deixar en una finca de Lloret i no se'n cuidava. Els cans vivien en molt males condicions i una veïna era qui alimentava els gossos perquè la seva propietària se n'havia desentès des del 2019.

Els animals vivien en una parcel·la de la urbanització Les Masies de Lloret i el propietari ja acumulava denúncies prèvies i requeriments per part de la Policia Local i l'ajuntament de Lloret des del 2019. La detinguda, a més es trobava en un procés de desnonament de l'immoble que es trobava en un estat de total abandonament. Segons informa la Guàrdia Civil, els animals que s'han pogut rescatar vius, es troben a la protectora del CAAS de Tossa de Mar tot esperant que se n'autoritzi la posada en adopció. Agents del Seprona de la Comandància de la Guàrdia Civil de Girona van començar a investigar el cas després que el 2 de febrer rebessin una denúncia ciutadana per l'existència d'un immoble a Lloret amb un gran nombre de gossos en aparent estat d'abandonament i amb fins i tot, animals morts. Entre residus i males condicions Els agents es van desplaçar fins a Les Masies de Lloret i van descobrir que a la parcel·la hi havia molts gossos vius que vivien en deficients condicions higienicosanitàries. No tenien aigua, no tenien menjar i a més, havien de conviure amb una gran quantitat d'excrements i altres tipus de residus. Arran d'aquesta situació, els animals estaven molt prims i a més, presentaven ferides provocades per les condicions en què es trobaven. Els agents també van poder saber que continuaven amb vida perquè una veïna s'havia encarregat d'alimentar els animals en els últims mesos, sense que la titular dels animals se'n fes càrrec. 3 Expedient des del 2019 La Guàrdia Civil es va posar en contacte amb la Policia Local i amb l'Ajuntament de Lloret de Mar per interessar-se pel cas. Gràcies a la col·laboració de les entitats municipals, van poder constatar que des del 2019 s'estava instruint un expedient sobre el cas, en què s'acumulaven diverses denúncies i requeriments. Però el propietari no en feia cas i això, segons la policia, dificultava moltes vegades la seva localització. El Seprona també va poder saber que anteriorment, Protecció Civil havia retirat diversos gossos en àrees pròximes perquè havien aconseguit escapar de la finca. 12 animals morts tancats Després de tenir coneixement dels fets el dia 3 de febrer i la gravetat de la situació que es prolongava des del 2019, la Guàrdia Civil va sol·licitar una entrada i registre a l'habitatge per retirar i posar fora de perill els animals. El jutge d'instrucció del número 4 de Blanes en va donar l'autorització i el dia 9 de febrer es va procedir a l'entrada a la finca. Els agents van constatar la situació d'abandonament dels 18 gossos, així com la mort de menys dotze més. Aquests cans morts es trobaven majoritàriament tancats en dependències de la casa que impedien l'accés al menjar que proporcionaven els veïns. Els gossos que es trobaven a l'exterior d'altra banda, s'estaven reproduint sense control des del 2019 i eren alimentats principalment pels mateixos veïns des del carrer. Sis cadells Gràcies a la participació de membres de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar, van poder rescatar amb vida un total de 18 gossos, sis d'ells de només uns mesos de vida. Aquests gossos han estat trasllat a la Protectora del CAAS de Tossa de Mar, els quals es troben en espera que se n'autoritzi l'adopció. Atès que la dona que tenia l'immoble de Lloret ara no comptava amb domicili conegut i no atenia des de feia anys als requeriments ni de l'Ajuntament ni de la Policia Local, el Seprona de Girona va realitzar un operatiu de cerca de la responsable dels animals durant les setmanes següents a la retirada dels animals. La dona va poder ser detinguda el 23 de febrer i va ser entregada al jutge.