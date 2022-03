La pandèmia va obligar Vidreres (Selva) a reinventar el seu tradicional Ranxo l'any passat. La festa es va adaptar a les restriccions sanitàries i els organitzadors van optar per preparar la recepta en un lloc «secret» per evitar aglomeracions. Aquesta festa centenària, que només s'havia interromput durant la Guerra Civil, va haver de posposar-se i aquest any ha tornat amb força. La Comissió del Ranxo ha recuperat les xifres d'abans de la pandèmia i des de primera hora del matí ha començat la cocció de 28 olles amb 100 litres cadascuna, que permetran repartir unes 3.000 racions. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça Lluís Companys per reviure la tradició i esperar el seu plat. «Estem molt contents de poder-ho fer altre cop. Ho trobàvem a faltar», assegura el ranxer i responsable del sofregit, Carles Sais.

🎉Continua el Ranxo de Vidreres amb les sardanes de la Cobla Flama de Farners, a la pista del Casino la Unió.



➡️I durant tot el matí trobareu la fira d'artesania i productes alimentaris artesans, al centre de la vila. pic.twitter.com/tLDCjpBDb4 — Ajuntament Vidreres (@ajvidreres) 1 de marzo de 2022