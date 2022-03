L'Ajuntament de Blanes organitza un debat sobre el model de l'oci nocturn que marqui unes línies a seguir i finalitzi els conflictes que es generen. La represa de l'activitat en discoteques a finals del 2021 va ocasionar diversos conflictes en la convivència amb els veïns però també diversos incidents a nivell de seguretat com ara baralles amb armes blanques al carrer. Ara, el consistori vol tirar endavant un Pla d'Actuació que ajudi a resoldre aquesta situació i permeti garantir la convivència veïnal i l'activitat dels locals d'oci nocturn. Part de les accions que s'emmarquin en aquest pla sortiran del debat on s'han convidat agents de diversos sectors com ara joventut, educació, administració, salut, sectors econòmics o entitats veïnals.

La reobertura dels locals d'oci nocturn a finals del 2021 va suposar reobrir alguns conflictes veïnals que s'originen en les zones properes a discoteques. Aquest és el cas de Blanes, en què la reobertura de determinats locals va suposar una atracció per a joves de l'àrea metropolitana de Barcelona que venien en tren i ocasionaven conflictes i baralles al carrer. Amb l'objectiu de finalitzar amb tots aquests problemes de seguretat i de convivència, el consistori ha apostat per fer un Pla d'Actuació que englobi diverses respostes i solucions. Aquest document ha de comptar amb la col·laboració de diversos sectors i col·lectius i per això es busca la complicitat i participació d'agents del món educatiu, de l'administració pública, salut, sectors econòmics, associacions de veïns, policia i joves, entre d'altres. Una de les accions que inclou aquest pla és un debat obert al públic que es farà el 10 de març a les vuit del vespre al Teatre de Blanes i que es podrà seguir en directe per les xarxes socials de l'Ajuntament de Blanes. La sessió estarà conduïda per la delegada de TV3 a les comarques gironines, Isabel Pascual, i el debat comptarà amb Sònia Andolz, directora genera d’Administració de Seguretat de la Generalitat; Joan Queldra, inspector del Departament d’Educació a La Selva; Joan Roa, psicòleg i professor associat/investigador de Psicologia Social a la Universitat de Girona; i Vinnie Kairós, cantant, activista de hip hop i pedagog. Els quatre ponents encetaran el debat amb els plantejaments inicials en la primera part perquè, tot seguit, prenguin protagonisme els representants dels diferents àmbits relacionats amb la problemàtica de l’Oci Nocturn. Des de l’Ajuntament de Blanes s’ha convidat a assistir portaveus i delegats del món eductiu i juvenil, sanitari –tant físic com mental-, policia local i mossos d’esquadra, Fecasarm, associacions de veïns, sector empresarial i altres col·lectius.