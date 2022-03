El 14 de març, a Blanes, un home va denunciar als Mossos haver rebut amenaces i insults homòfobs per part dels seus veïns. Fins i tot un cop va patir una agressió i va patir seqüeles físiques i psicològiques. Després d’anys d’aguantar la situació, va denunciar. En una ocasió, segons la policia, li van colpejar el vehicle i va poder fugir. En relació amb aquests fets, va interposar una denúncia i va aconseguir una ordre de protecció que ara no estava vigent. Al llarg de la investigació, els Mossos van identificar els dos autors dels fets que van detenir per un delicte contra l’exercici dels drets fonamentals.

Els Mossos d'Esquadra ahir van fer el balanç del 2021 sobre els delictes d'odi i discriminació i van informar de diversos casos que han afectat les comarques de Girona. En total, han gestionat 55 denúncies en l'últim any. Sobre les denúncies per LGTBI-fòbia, aquestes s'han incrementat de forma molt destacada els últims anys. Durant el 2021 es van denunciar un total de 22 fets d’aquestes característiques i encapçalen el llistat dels delictes d’odi a la província. Això representa una taxa de 2,85 delictes per cada 100.000 habitants. Els casos d’LGTBI-fòbia a Girona es multipliquen per set en només sis anys