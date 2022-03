Un altre cas va ocórrer a Lloret de Mar el 7 de juliol, quan la víctima estava amb uns amics en una excursió en un parc aquàtic per promoure la diversitat. La víctima es va trobar a la zona dels lavabos amb quatre homes que van riure’s d’ell per la seva condició sexual. Un d’ells es va abraonar sobre el noi amb la intenció d’agredir-lo, mentre el seguia insultant per la seva condició sexual i fins i tot el va amenaçar de mort.

La víctima i l’educadora, que estava amb ell, van poder desfer-se de l’atacant i, després de denunciar els fets als responsables del parc, van acabar marxant de la instal·lació. Els Mossos van detenir l’agressor a Vilafranca. Els Mossos d'Esquadra ahir van fer el balanç del 2021 sobre els delictes d'odi i discriminació i van informar de diversos casos que han afectat les comarques de Girona. En total, han gestionat 55 denúncies en l'últim any. Sobre les denúncies per LGTBI-fòbia, aquestes s'han incrementat de forma molt destacada els últims anys. Durant el 2021 es van denunciar un total de 22 fets d’aquestes característiques i encapçalen el llistat dels delictes d’odi a la província. Això representa una taxa de 2,85 delictes per cada 100.000 habitants. Els casos d’LGTBI-fòbia a Girona es multipliquen per set en només sis anys