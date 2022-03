L’Ajuntament de Maçanet de la Selva preveu destinar 560.000 euros a assumir el subministrament de l’aigua de la urbanització Residencial Park. «Pròximament, disposarem dels diners per poder gestionar l’aigua de Residencial Park», va anunciar l’alcaldessa, Natàlia Figueras.

Aquest és un tema que ha generat molta controvèrsia al municipi pels problemes amb la xarxa que pateixen, des de fa anys, els veïns i veïnes de la urbanització -prop de 6.500 persones a l’hivern i gairebé 20.000, a l’estiu-. Els surt aigua bruta de l’aixeta i ara podrien quedar-se sense aigua perquè l’empresa concessionària (Rec Madral) no pot accedir als pous per fer-ne el manteniment des de fa tres anys, quan el temporal Gloria en va inutilitzar el camí.

Disputa per gestionar l’aigua

Amb la intenció de millorar el servei, l’Ajuntament va iniciar el procés per municipalitzar-lo ara fa dos anys. A l’espera que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat emeti una resolució favorable als seus interessos, Maçanet ja ha previst un import per destinar-hi. «Esperem tenir l’aprovació -de la Generalitat- a l’abril i que a l’estiu Rec Madral ja no operi», va dir l’alcaldessa fa un parell de setmanes.

Per la seva banda, Rec Madral no s’oposa al canvi de titularitat, però reclama una compensació de 2,4 milions d’euros per inversions fetes a la xarxa al llarg d’aquests anys de gestió, que ni Ajuntament ni veïns reconeixen.

Maçanet ha anunciat aquesta inversió després d’aprovar inicialment els plecs de condicions per la concertació d’un crèdit a llarg termini per un import d’1.500.000 euros i una modificació d’inversions del pressupost municipal de l’exercici 2022. Fonts municipals asseguren que ho fan «aprofitant la bona situació financera del consistori». Segons l’alcaldessa: «Amb l’aprovació d’aquestes inversions queda manifesta la bona gestió de les finances municipals que permeten executar el 2022 tots aquests projectes tan demanats pels maçanetencs i maçanetenques».

Aquestes dues modificacions permetran a l’Ajuntament de Maçanet invertir en millores a la via pública de les Passeres de l’entrada del Municipi, la Passera de Can Benet, el Clavegueram del carrer de la Cala Montgó; l’asfaltatge dels carrers d’en Trullars, de Sils, dels Dolors, de Salvador Espriu, de Jaume Balmes, Nou, de Puigmarí, de Sant Sebastià i de part de Residencial Park; la canonada de l’aigua del carrer de Sils i la reparació de voreres de l’avinguda de Sant Jordi i de la urbanització Residencial Park, així com la compra de noves càmeres de seguretat.

Es contemplen també les propostes de millora a les instal·lacions municipals: Els nous vestidors a la Piscina Municipal, els columbaris al cementiri municipal, la reconstrucció del local social i vestidors de Residencial Parc, l’aparcament d’autocaravanes, on ja s’han iniciat les obres, i l’adaptació per la posada en marxa el coworking.

A més de projectes com el Centre de Serveis i de Dia, l’Espai Jove i la pista exterior amb l’skatepark. I segueixen establertes les aplicacions pressupostàries de millora del camí de Marata fins al cementiri nou, la via verda per connectar el tercer polígon amb el nucli i la millora de la carretera de Mas Altaba amb la via verda.