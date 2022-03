L’acusat de matar un turista italià en una discoteca de Lloret de Mar el 2017 serà finalment jutjat el pròxim maig a l’Audiència de Girona, si és que no hi ha cap més nou gir de guió en el cas.

Fa prop d’un mes l’Audiència va assenyalar el judici, aprofitant que el principal acusat es va entregar el gener per posar-se a disposició de la justícia espanyola. Fa pocs dies ja es va fer la designació prèvia dels membres del jurat que hauran de decidir si l’acusat és culpable o no d’assassinar el jove Niccolo Ciatti de 25 anys el 12 d’agost de 2017.

El conflicte competencial que hi ha entre Espanya i Itàlia per jutjar l’acusat es manté sense resoldre, ja que ha de ser l’agència europea Eurojust qui es pronunciï sobre qui té la competència, tot i que els advocats del cas subratllen que «preval» el principi de territorialitat del lloc on han passat els fets. «Si l’haguessin jutjat a Itàlia potser sí que el judici hauria donat lloc a una revisió i posterior impugnació», opina Quim Boadas, advocat i representant de la Fecasarm i Spain Nightlife, que a Girona està personada com a acusació popular.

El gener havia de ser jutjat pel Tribunal de Roma després de ser extradit des de França, ja que Itàlia havia emès una ordre de cerca i captura al·legant que la víctima del cas era italiana. Amb tot, el principal acusat, Rassoul Bissoultanov, va fugir pocs dies abans de començar el judici per entregar-se a Girona. A Itàlia s’enfrontava a cadena perpètua, mentre que la pena màxima que se li demana aquí són 24 anys de presó per un delicte d’assassinat.

La secció quarta serà l’encarregada d’acollir la vista, que s’iniciarà el 30 de maig i s’allargarà tota la setmana. També es jutjarà un segon acusat, a qui les acusacions fan còmplice de l’assassinat, i que s’enfronta a 12 anys i mig de presó.

Uns fets de fa quatre anys

Bissoultanov va estar en presó provisional durant quatre anys en espera de judici. El procediment judicial va patir diversos contratemps i retards (i la pandèmia pel mig) que van obligar l’Audiència a alliberar-lo perquè s’havia superat el termini màxim que podien tenir-lo entre reixes.

Els fets van tenir lloc dins la discoteca St Trop de Lloret de Mar cap a les tres de la matinada. En el context d’una baralla, l’acusat va propinar un cop de puny al cap de la víctima que el va fer caure a terra. A partir d’aquí, el relat canvia, ja que segons les acusacions, el processat va propinar-i una puntada de peu al cap amb voluntat de matar-lo, mentre que la defensa subratlla que només el volia lesionar. El segon acusat hauria impedit que la víctima rebés ajuda per part de dos amics, segons les acusacions.

La víctima va morir pel fort cop que va patir al cap.