El radar de l’avinguda de Blanes, una de les principals vies que creuen Lloret de Mar, ha provocat una allau de crítiques al municipi. Acusen el govern d’instal·lar-lo amb «afany recaptatori», mentre que l’Ajuntament assegura que ha contribuït a disminuir la sinistralitat de la via. En xifres, de juliol a desembre del 2021, es van multar un total de 15.187 vehicles i es van recaptar 641.450 euros.

L’aparell es va posar en funcionament l’1 de juliol de l’any passat i limita la velocitat de la carretera a 40 quilòmetres per hora. Tal com marca la Direcció General de Trànsit, les multes són de 100 euros si se superen els 41 quilòmetres per hora i de 300 euros i dos punts, si es passa de 61; l’import va augmentant fins a assolir els 600 euros de multa i la retirada de sis punts del carnet de conduir, si es va més de pressa de 91 quilòmetres per hora.

En una plataforma on els veïns i veïnes recullen firmes en contra d’aquest radar, asseguren que l’aparell «esprem la població» amb sancions «desproporcionades» per l’elevat «càstig econòmic i de retirada de punts» del carnet. Detallen que així es «condemnen famílies a retallar el pressupost per poder viure i, en el pitjor dels casos, a la pèrdua del carnet» un element, diuen, «imprescindible per poder treballar». A més, denuncien que les multes arriben amb mesos de retard i que molts veïns i veïnes han rebut diverses sancions de diferents dies al mateix moment.

En aquesta línia, un veí, en Daniel, denuncia en un vídeo publicat a Lloret Gaceta que «no era conscient que hi havia un radar». I detalla que «com que han tardat tant a arribar les multes, en tinc cinc i segurament em quedaré sense el carnet». Un altre, en Xavi, assegura: «quan me’n vaig adonar, en tenia dotze». La Lua explica que hi ha un radar a pocs metres «que et caça si passes en amber»; recull que és «desproporcionat» i que «ho paguem els veïns». En el mateix vídeo apareixen altres testimonis que circulen cada dia pel tram.

Tots reclamen més informació i senyalització; igual que ha fet per vies formals el Síndic de la Ciutadania de Lloret, Quim Teixidor, després de rebre les queixes al seu despatx. Teixidor recomana en una carta a l’Ajuntament canviar l’òrgan gestor d’aquest aparell -que actualment és el Consell Comarcal- per notificar les multes amb més celeritat i afegir més senyalització a la zona, així com fer una campanya informativa i de conscienciació més exhaustiva. A més, valorar la possibilitat d’augmentar el limit de velocitat de la via a 50 quilòmetres per hora. Mentre no s’executen aquestes claus, Teixidor proposa deixar el radar temporalment inoperatiu per poder avaluar la situació i efectuar-hi millores. L’Ajuntament li ha contestat que està avaluant la situació.