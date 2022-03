El Teatre de Blanes ha allotjat aquesta setmana una sessió informativa pels i les propietàries de terrenys forestals de Blanes i Lloret de Mar. L’objectiu va presentar el Pla d’Ordenació Forestal i conscienciar tothom sobre la necessitat de fer una actuació conjunta. A Blanes, el 50% de la superfície forestal és de particulars i a Lloret, el 67%.

En l’àmbit dels plans d’ordenació forestals aquests dos municipis han estat pioners perquè són els únics arreu de Catalunya on l’anàlisi prèvia s’ha realitzat conjuntament, en estar lligats geogràficament per la seva massa forestal. L’anàlisi s’ha fet conjuntament, però la gestió del Pla d’Ordenació Forestal s’haurà de fer per separat. El que sí que es vol és crear una Associació de Propietaris Forestals de Blanes i Lloret.

La redacció conjunta del Pla permetrà poder fer una gestió més coherent així com poder preveure, per exemple, corredors de fauna i biodiversitat. Una de les qüestions d’obligat compliment per llei pels propietaris d’edificacions en terrenys forestals és assegurar una franja exterior de protecció de, com a mínim, 25 metres d’amplada al voltant de les cases. També s’han de mantenir les parcel·les i zones verdes interiors en les mateixes condicions que les franges de protecció, i evitar que el jardí sigui fàcilment inflamable.

Un altre aspecte en què s’ha aprofundit al llarg de les tres sessions informatives prèvies que hi ha hagut fins ara –el juliol del 2021 al Teatre de Lloret, així com el 3 de febrer i l’1 de març al Teatre de Blanes- és que, si bé la prevenció d’incendis és un objectiu prioritari, també n’hi ha d’altres. Un d’ells són els possibles rendiments i beneficis que la gestió conjunta pot comportar pels i les propietàries, com per exemple amb la fusta, el suro o les pinyes, sense malmetre el medi ambient.

El què s’ha tractat doncs amb aquest seguit de sessions informatives ha estat tractar d’implicar en l’execució d’aquest pla als i les propietàries de terrenys en zones forestals, sumant així els esforços de tothom: públic i privat. També es va remarcar la importància de seguir mantenint netes les franges perimetrals de protecció al voltant de les urbanització, un objectiu assolit –tot i que no encara al 100%- que fa dues dècades era pràcticament una quimera.