La consellera de Justícia va vistiar aquest divenders Maçanet de la Selva i es reuneix amb veïns de les urbanitzacions per abordar les ocupacions. Els veïns, segons informa l’ajuntament, li van exposar la situació actual que pateixen d’ocupacions a les urbanitzacions de Maçanet Residencial Parc, Montbarbat i Mas Altaba. L’alcadessa Natàlia Figueras per la seva banda, va assegurar que segueixen «treballant per gestionar aquesta situació tan complicada a les zones residencials del municipi, amb la col·laboració dels veïns, la Policia Local, i ara li exposem a la Generalitat». A la reunió també hi van assistir el cap de la Policia Local, el secretari per a l’Administració de Justícia, Eusebi Campdepedrós, i el director dels Serveis Territorials de Justícia a Girona, Albert Ballesta.