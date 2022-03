Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Local de Vidreres, ha detingut tres integrats d'una mateixa família, dos homes i una dona d'entre 26 i 65 anys, i han desmantellat un punt de venda de droga al municipi. El cas es remunta a finals de gener quan la Unitat d'Investigació de la comissaria de Sant Coloma de Farners va saber, gràcies als agents de Vidreres, que en una casa ubicada al carrer de Barcelona hi podria existir un punt de venda. Amb aquesta informació, es va iniciar una investigació i, un cop recopilats els indicis necessaris, es va demanar autorització judicial per accedir a la finca. El 4 de març hi van entrar i van escorcollar totes les estances.

S'hi van localitzar cabdells de marihuana i cocaïna dosificades en embolcalls a punt per a la seva venda al detall, bàscules, una centrifugadora i anotacions manuscrites. A més, els agents hi van trobar bàscules de precisió i 530 euros en efectiu. Els Mossos van arrestar els tres membres de la família per un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.