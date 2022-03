Els ajuntaments de Blanes i Lloret han presentant aquests darrers dies de manera conjunta el Pla d´Ordenació Forestal Municipal que, finançat per la Diputació de Girona, ha elaborat una empresa privada. Ho varen fer davant dels nombrosos propietaris que van assistir a una sessió informativa al teatre de Blanes.

El Pla, que és fruit d’un extens i documentat treball de camp efectuat en el territori que abasten els dos municipis costaners, ha posat en evidencia la descura i la degradació de la seva massa forestal. I de retruc l’altíssim perill d’incendi de les diferents i nombroses zones rústiques dels dos municipis. Un perill que, en temporades de sequera extrema com la que estem vivint, es multiplica exponencialment. I que amb el canvi climàtic que s’acosta (que ja patim!) s’agreujarà cada cop més.

La sessió informativa del teatre d Blanes va posar en evidencia unes quantes problemàtiques afegides al desenvolupament i execució del Pla. D’una banda, la necessitat de que almenys el 30% dels propietaris es constitueixin en associació. No serà fàcil aconseguir-ho. Caldria que sorgís algun líder o lideratge prou fort. I algunes de les respostes que es van donar als assistents quan van preguntar pel possible suport que podien esperar dels ajuntaments, van ser com a mínim tèbies.

Es va fer palès (a través del torn obert de preguntes i respostes) l’enorme desgavell que suposa definir d’una manera fiable l’extensió i els límits de les diferents parcel·les. Hi ha propietaris amb finques que ni consten al cadastre i molts altres que desconeixen els seus veritables llindars. I és va fer palesa, també entre altres problemàtiques, la degradació que presenten els camins que donen accés o travessen moltes finques. Uns camins sovint impracticables, quina neteja i manteniment segons la «legislació vigent» correspon als propietaris, exceptuant els que siguin camins principals. Es pot deduir doncs, que dels camins principals si que n’haurien de tenir cura els ajuntaments. Per això els convido a intentar anar en cotxe des de Blanes a Lloret pel camí que començant al sector de les antigues escombraries (Blanes) connecta amb Papalús (Lloret) O intentar anar, també per un altre camí principal, des del barri de Valldolig (Blanes) al Santuari del Vilar. De tant degradats que estan, fins hi tot els cotxes de bombers tindrien dificultats per transitar-hi en un cas d’emergència.

No sé quan temps trigarà a desenvolupar-se el Pla (està estructurat en quinquennis) i si finalment els fons econòmics que hi ha destinat la Unió Europea acabaran arribant, com a conseqüència d’altres prioritats com la guerra que ha esclatat a Ucraïna. El que penso, però, és que des d’ara mateix es podrien ja endegar campanyes i actuacions per millorar la situació actual (fer transitables els camins principals, per exemple, en seria una). Campanyes adreçades a conscienciar i involucrar ,no només als propietaris sinó a la ciutadania en general. Donat que d’uns boscos que, majoritàriament, no presenten ni tanques ni impediments per accedir-hi passejants, ciclistes, excursionistes, boletaires, caçadors, etc...se’n beneficia tothom.