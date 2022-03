Fugen de l'horror de la guerra però deixen el cor i part de la família a Ucraïna. 21 refugiats, entre els quals catorze menors d'entre 3 i 15 anys, han arribat a Riudellots de la Selva escapant del conflicte. La majoria viuran en pisos que els ha cedit l'Ajuntament i al poble, intentaran començar de nou.

"Estem contents de ser aquí, però no deixem de pensar en tots els qui són a Ucraïna i en quan podrem tornar a casa; però no hi ha res segur", explica Ivanka Melnychuk, una de les refugiades que ha arribat amb els dos fills de 13 i 7 anys. Els nens dibuixen al menjador. Demà, l'Ajuntament començarà els tràmits per empadronar-los, escolaritzar la mainada i donar-los aquella ajuda que necessitin des de serveis socials.

Sergy Stasyuk, veí de Riudellots de la Selva, va ser un dels conductors que es va posar al volant de les tres furgonetes que, ara fa pocs dies, van sortir del poble en direcció a la frontera entre Romania i Ucraïna. Un dels vehicles l'havia cedit l'Ajuntament; i els altres, dues empreses del poble de manera desinteressada. Van anar-hi a portar ajuda humanitària i van recollir-hi 21 refugiats: set dones i catorze menors.

Entre ells, hi ha la germana d'en Sergy i els seus dos nebots, un nen de 13 anys i una nena de 7. Aquest matí, els nens dibuixaven al menjador del pis que els ha cedit l'Ajuntament de Riudellots. "Penso molt en la part de la família que s'ha quedat a Ucraïna i no vol deixar la seva terra; però com a mínim, els nens petits aquí podran començar una vida normal, i no despertar-se ni anar a dormir amb por", explica Stasyuk.

La seva és una de les moltes famílies que s'han vist trencades per la invasió d'Ucraïna. La seva germana, Ivanka Melnychuk, ha deixat l'home combatent al país. Agraeix tota l'acollida que han rebut a Riudellots i diu que està "contenta" que tant ella com els nens hagin pogut "escapar de la guerra". "Els meus fills s'estan adaptant psicològicament, però estem feliços de ser en un lloc on hi ha pau", explica.

La Ivanka, però, ha arribat a Riudellots amb el cor dividit. "Pensem només en les nostres famílies i en quan podrem tornar a casa; però no hi ha res segur, i si podem tornar, tampoc sabrem si casa nostra hi serà", diu en referència als bombardejos de l'exèrcit rus.

Ella vivia a Chernivtsi, un poble a l'oest d'Ucraïna, situat a uns 70 quilòmetres de la frontera amb Romania. D'allà també ha vingut Nadia Popovich, una àvia amb els seus quatre nets de 10 i 15 anys. Ha deixat les seves dues filles, els seus gendres i el marit a Ucraïna. S'han volgut quedar per defensar el país.

Dues banderes ucraïneses

Abans que els recollissin, Nadia i els seus nets van passar-se quatre dies en un camp de refugiats. Quan se li demana com va fugir, no pot parlar-ne. Encara és tot massa recent i li pugen les llàgrimes als ulls. Aquest matí, quan l'alcaldessa de Riudellots l'ha anada a veure, li ha regalat dues banderes ucraïneses com a símbol d'agraïment.

"Ens esperàvem tan sols una habitació on poder dormir i cuinar alguna cosa sense que hi hagi guerra, i no tot un pis; no esperàvem tanta generositat", explica. Diu que a Riudellots està convençuda que podran tirar endavant, sobretot els seus nets, però també té molt present allò que ha deixat a Ucraïna. "Només desitjo i penso que hi hagi pau", diu.

Cinc pisos

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha cedit cinc pisos, dels que el poble tenia destinats a joves, per acollir les famílies. Dels 21 refugiats que van arribar ahir, dues noies tenen els pares al poble. La resta, s'han repartit en aquests habitatges.

A Riudellots de la Selva, dels 2.000 habitants que té el municipi, hi ha 47 ucraïnesos empadronats. L'alcaldessa, Montse Roura, explica que els 21 refugiats van arribar ahir cap a les sis de la tarda. Se'ls va donar berenar i brou calent, i després se'ls va allotjar als habitatges (que van moblar-se a corre-cuita, perquè des de fa set anys es llogaven als joves sense res a dins).

Ara, aprofitant que s'havia acabat el termini dels lloguers, s'han destinat a acollir refugiats. "En quatre dies hem fet tot allò que hem pogut per tenir-los equipats amb mobiliari i electrodomèstics, i omplir-los la nevera", diu Roura. Demà, el consistori començarà a empadronar-los -amb l'ajuda de familiars que els faran d'intèrprets- i engegarà el procés perquè els nens s'escolaritzin al poble i se'ls doni l'ajuda que necessiten per part de serveis socials.

L'objectiu, diu l'alcaldessa, és donar-los escalf. "Han arribat amb una barreja de sentiments, entre el dolor per tot allò que han hagut de deixar, i l'agraïment per l'acollida que han rebut; donen gràcies per estar a terra de pau, però el neguit i el patiment no se'l trauran mai més", lamenta Montserrat Roura.

L'alcaldessa, a més, també explica que ja hi ha veïns que s'han adreçat a l'Ajuntament de Riudellots per acollir refugiats a casa seva. I fins i tot, donar-los feina. "Hi estem en contacte perquè malauradament, la guerra no acabarà avui", diu Montserrat Roura.