Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Blanes van detenir el passat 7 de març, a Lloret de Mar, un home de 34 anys, una dona de 36 anys i dos menors d'edat, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i dos delictes de robatori amb força a l'interior d'un vehicle. La tarda del dia 7 de març, els mossos van rebre l'avís que s'havia produït un robatori amb violència en el pàrquing d'un supermercat de Lloret de Mar. Un client, en sortir de l'establiment, va veure a unes persones que portaven bosses de la seva propietat, que havia deixat dins del seu vehicle. La víctima es va dirigir cap a ells i es va iniciar una discussió.

A continuació, els lladres van córrer cap a un vehicle per fugir. La víctima va pujar al capó per impedir-ho, però la conductora va frenar bruscament i el va fer caure causant-li lesions lleus. Amb la descripció facilitada, diverses patrulles van fer recerca per la població i van localitzar el vehicle a la urbanització Los Pinares. En veure els policies, abans de ser aturats, els lladres van llençar una motxilla per la finestra. Els agents van comprovar que a l'interior hi havia objectes sostrets, hores abans, en dos robatoris amb força a l'interior de vehicles estacionats als municipis de Salt i Estanyol.

Per aquest motiu es va detenir els quatre ocupants del vehicle, dos adults i dos menors. Els menors van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria. Els altres dos detinguts, amb antecedents, han passat avui a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Blanes, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.