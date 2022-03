L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres una pedagoga de l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) del consell comarcal de la Selva per filtrar informació mèdica d'una víctima d'abusos sexuals per part del pare i l'oncle. Segons la fiscalia, la treballadora va proporcionar informació confidencial a l'àvia de la menor, també acusada, tot i que en aquell moment ja no en tenia la tutela. La fiscal apunta que la treballadora i l'àvia "en cap moment es van creure" la denúncia i van compartir el resultat d'una revisió mèdica per rebatre-la.

La pedagoga s'enfronta a 4 anys de presó i l'àvia a 2 i mig. Les acusades neguen els fets. El 2020, l'Audiència va imposar 11 anys de presó al pare i 5 a l'oncle per abusos continuats.