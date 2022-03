La secció tercera de l’Audiència de Girona va jutjar ahir una pedagoga -que va ser alcaldessa de Santa Coloma de Farners entre 2019 i 2021- i que està acusada de revelar informació mèdica d’una víctima que va ser abusada sexualment pel seu pare i l’oncle. També es va asseure al banc dels acusats l’àvia paterna de la víctima, que és qui va demanar la informació. La fiscalia les acusa de revelació de secrets, ja que assegura que la pedagoga no estava autoritzada a donar la informació perquè qui tenia la tutela de la menor era la Generalitat.

Tot plegat va tenir lloc el 13 de març de 2018, quan l’àvia es va posar en contacte amb la pedagoga, que treballa a l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) del Consell Comarcal de la Selva, per obtenir informació mèdica de la víctima, llavors menor d’edat. Entre la informació que va donar la pedagoga a l’àvia, segons consta en dues trucades, hi ha el contingut d’una exploració ginecològica. Segons la fiscal, la pedagoga no tenia autorització per difondre aquestes dades perquè en aquell moment l’àvia ja no era la tutora de la criatura (va perdre la custòdia el 2016). A més, subratlla que «cap de les dues acusades es creien la víctima», i que van «agafar-se la justícia per la seva banda» a l’hora d’aconseguir la informació «amb l’objectiu de desmentir-la durant el procés penal». Segons va deixar clar l'acusació pública durant el judici, a les trucades recollides per la policia queda «clar» que ambdues sabien que aquella informació no es podia donar.

La víctima va ingressar en un CRAE després que els avis paterns perdessin la tutela. La directora d’aquest centre va assegurar que llavors l’àvia va començar a amenaçar i coaccionar la menor perquè declarés a favor dels abusadors, i que «l'insultava i li deia de tot». De fet, aquestes suposades amenaces han derivat en una denúncia per coaccions que també s’estan investigant en un altre procediment.

Accés legítim als informes mèdics

Durant la seva declaració, la pedagoga va negar que tingués interès en «perjudicar» la menor, i va assegurar que el contacte amb l’àvia paterna tenia com a propòsit fer entendre a la dona que la nena necessitava temps per recuperar la confiança amb la família paterna. Va assenyalar que tenia accés legítim al cas i que només havia donat informació que l’àvia ja sabia, com dates dels informes mèdics, i que en cap cas no va donar informació compromesa. L’àvia va declarar en el mateix sentit per deixar clar que tot el que havia dit la directora del CRAE sobre les amenaces i les coaccions a la menor «és mentida». A més, va coincidir que la informació que li va donar la pedagoga ja la sabia perquè quan es van fer els informes ella era la tutora de la menor.

Pel que fa a la víctima, va renunciar a declarar contra la seva àvia i va rebutjar ser indemnitzada. La pedagoga s’enfronta a 4 anys de presó i a inhabilitació per exercir la seva professió durant nou anys, mentre que a l’àvia li demanen 2 anys i mig.

Pare i oncle, condemnats

El procés judicial relacionat amb aquest cas i que implicava com a acusats el pare i l’oncle de la menor va acabar el 2020 amb una condemna de l’Audiència de Girona. Segons la sentència, que és ferma, el tribunal va considerar acreditat que entre el 2006 i el 2014, quan la menor tenia entre 3 i 14 anys, va rebre abusos sexuals continuats per part del pare i en determinats episodis també per part de l’oncle patern.

Alguns dels episodis d’abusos van tenir lloc al domicili dels avis, on el pare aprofitava que tenien la custòdia per acostar-se a la víctima. La menor també va rebre missatges vexatoris i humiliants per part del seu progenitor. Per aquests fets ha estat condemnat a 11 anys de presó, i l’oncle a 5 anys.