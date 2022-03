Lloret de Mar (Selva) ha posat en marxa una oficina de primera acollida per atendre refugiats d'Ucraïna al Centre Cívic de Can Carbó. L'espai permet oferir atenció personalitzada per a cada família i treballar en les seves necessitats: des de l'allotjament, passat per l'atenció psicològica, la salut o l'escolarització. En paral·lel, s'ha posat en marxa una campanya solidària que inclou la recollida de medicaments, menjar i material, a més de coordinació d'acollida residencial. El municipi té 808 persones empadronades amb nacionalitat ucraïnesa i, des de la setmana passada, s'ha convertit en un punt de referència per acollir refugiats d'aquesta comunitat.

La regidora de Benestar i Família, Arantxa Jiménez, ha explicat que la majoria dels refugiats estan en cases de familiars i amics i que hi ha un alt nombre de menors. «Aquest matí, fins a les 13 hores, s'han atès 57 adults i 44 menors», ha detallat. L'horari de l'oficina és dilluns, dimecres i dijous de 9 a 15 hores i dimarts i dijous de 9 a 17 hores. A més, hi ha un telèfon d'atenció, 660 05 60 11 (de 9 a 17 hores), i el correu electrònic help@lloret.cat disponible de 9 a 17 hores. Fora d'aquest horari, s'atendrà a la Policia Local. El regidor d'Educació, Albert Ferràndez, detalla, a més, que «s'avançarà la comissió d'escolarització per la setmana vinent, per poder gestionar amb la màxima celeritat possible l'escolarització d'aquests infants». Coordinant l'acollida Paral·lelament, s'ha activat un servei d'acollida residencial i les persones interessades a acollir una família ucraïnesa a casa seva o en un habitatge de la seva propietat ho poden comunicar a través del formulari www.lloret.cat/help. La durada de l'acollida no pot ser inferior a 3 mesos. Al Pavelló Municipal d'Esports també s'ha establert un punt de recollida de medicaments, menjar i material, que funciona de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 15 a 20 hores, i els dissabtes de 10 a 13 hores.