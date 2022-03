El govern municipal de l'Ajuntament de Tossa de Mar portarà a aprovació del plenari d'aquest dijous un protocol d'actuació per casos d'assetjament a dins del consistori. El document té vint pàgines i defineix l'assetjament laboral, el sexual i el psicològic. També concreta quan es pot considerar una situació com a assetjament i orienta a com resoldre els conflictes. El consistori vol garantir la igualtat entre tots els seus treballadors independentment del gènere o la seva orientació sexual.

Per altra banda, l'Ajuntament de Tossa de Mar també presentarà al ple del dijous un reglament municipal per autoritzar i desenvolupar la prestació de serveis en la modalitat de teletreball.