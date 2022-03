L’Ajuntament de Maçanet de la Selva va celebrar ahir l’acord de Govern que reconeix la titularitat municipal del servei d’aigua de Maçanet Residencial Parc i reclama al Departament de Salut que es pronunciï sobre l’estat actual de les instal·lacions del servei d’aigua de Maçanet Residencial Parc.

Així ho va fer públic ahir el consistori a través d’un comunicat, on també va exigir que confirmi si les instal·lacions que actualment utilitza el prestador privat del servei compleixen amb els requisits establerts en la normativa sectorial sanitària. «Exigim que se certifiqui si les instal·lacions amb les que fins el dia d’avui s’està prestant el servei reuneixen les mínimes condicions sanitàries per a abastir un nucli de població de més de 2.000 habitants», va assenyalar l’alcaldessa del municipi, Natàlia Figueras. Va afegir que «sincerament estem convençuts que veient les fotografies que rebem diàriament dels veïns de la urbanització, tot indica que l’estat de les instal·lacions no és òptim i que presenta algun tipus de problemàtica considerable. En aquest sentit, ens hem adreçat al Departament de Salut, com a administració competent, per tal que aclareixi aquesta situació transcendental i bàsica per a prestar aquest servei», va dir Figueras.

L’Ajuntament de Maçanet de la Selva va afirmar que ha fet «aquest pas per tal de valorar les actuacions a realitzar una vegada entri definitivament a prestar el servei i determinar amb certesa si podrà utilitzar les actuals instal·lacions o haurà de buscar altres alternatives per a prestar el servei». En aquest sentit, l’alcaldessa de la localitat va sentenciar que «és una vergonya que en ple 2022, les instal·lacions d’un servei bàsic pel consum humà presentin un estat de deixadesa com l’actual i ningú hagi estat capaç de demanar responsabilitats».

Actualment, l’Ajuntament de Maçanet de la Selva «està a l’espera» de rebre aquesta informació, «contemplant altres escenaris legals per a garantir que l’aigua que serveix a dia d’avui i la que servirà un cop l’Ajuntament entri a gestionar el servei reuneix els mínims exigits per normativa, així com la resta d’instal·lacions vinculades al servei». Amb tot, va apuntar que «ara que l’Ajuntament en som els titulars, prendrem totes les mesures que estiguin al nostre abast, ja que no podem permetre que un servei bàsic com és l’aigua es presti en les condicions que ho ha estat fent fins ara Rec Madral».