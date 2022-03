El Teatre de Blanes va acollir dijous al vespre un debat per intentar resoldre la problemàtica a l’entorn de l’oci nocturn que afecta al municipi des de fa més de dues dècades, concentrada al barri dels Pins a l’entorn de la discoteca Arena. L’ajuntament assegura que el debat serà el punt de partida d’un pla d’actuació. El jovent del poble es va queixar de falta d’oferta i d’espais alternatius per divertir-se i que les propostes d’oci plantejades per ells, com per exemple el darrer carnaval, topen amb traves municipals.

La pitjor part dels problemes se l’emporten els veïns dels barris dels Pins i la Plantera. Un represenant de la plataforma «Per uns barris més segurs», va mostrar un panorama debastador: «Vivim en un entorn cada cop més degradat, on no es pot descansar. Hem patit prop de les nostres cases violacions, baralles, ferits greus, agressions sexistes, danys a vehicles, contenidors cremats, pixats i defecacions al carrer, la venda venda d’alcohol i drogues al carrer...». Segons la seva opinió, afirmar que tot és conseqüència de jovent problemàtic que ve de Barcelona és un argument «simplista», i es va preguntar si «el model d’oci que s’ofereix des del nostre poble és també el causant del problema». Joan Queldra, Inspector d’Educació de la Generalitat, va afirmar que «és important saber l’opinió dels joves que van a l’institut» i que «si demanen que es diversifiqui l’oferta, caldrà que l’ajuntament s’hi impliqui de manera proactiva». En la mateixa línia, Ivan del Rio, responsable de participació ciutadana de l’ajuntament va apuntar que «qualsevol model alternatiu d’oci nocturn ha de ser participatiu, fonamentat en uns valors, ha de ser reflexiu i comptar amb la implicació de diferents agents: administració, joves, entitats juvenils, sector privat, etc.». Va ser on aquest punt on Esteve Rams, representant del Consell Local de la Joventut de Blanes, va mostrar-se crític amb l’actitud de l’ajuntament: «Som joves amb ganes de fer coses i d’aportar al poble. Però quan ens activem trobem traves». Sonia Andolz, directora general d’Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya, que va ser una de les participants en el debat va admetre que la normativa actual d’horaris dels bars potser no s’adapta a la realitat, ja que quan han de tancar als joves només els queda l’alternativa de quedar-se al carrer o anar a una discoteca. «Cal obrir debat participatiu sobre una normativa quepotser ha quedat desfassada», va assegurar. El psicòleg social Joan Roa va recordar que hi ha estudis que diuen que els joves tenen la sensació que cada vegada tenen menys espai públic per desenvolupar activitats d’oci. «Això genera problemàtiques i és important pensar en aquests elements». De la seva banda, Joaquim Boadas, representant de la patronal de l’oci nocturn Fescasarm, va expressar la voluntat de les empreses del sector de tenir un oci «controlat, responsable, cívic i segur». En aquest sentit, va reclamar el suport de l’administració per fer campanyes de pedagogia i prevenció. «El què està clar és que l’acció repressiva i punitiva de la nostra policia, que no deixarà d’existir no ha de ser l’eix vertebrador de la solució (...) Els problemes de fa 20 anys els hem de resoldre per sempre, i no arrossegar només una solució repressiva per resoldre-ho», va assegurar l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa.