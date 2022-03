El que semblava havia de ser el lluminós estiu de la recuperació turística, sobretot en municipis que, com Lloret, suposen un fort atractiu pels ciutadans provinents de Rússia, està esdevenint un gris i gegantí núvol d’incertesa, a conseqüència de la invasió d’Ucraïna.

No només deixaran de venir els turistes russos, sinó que tampoc ho faran els ucraïnesos. L’estiu abans de la pandèmia els primers van suposar a Lloret de Mar una xifra de 70.000 visitants, mentre que els segons van arribar a 30.000.

Caldrà veure que passa amb els visitants d’altres països, donat que, en el cas de perllongar-se el conflicte, es generarà un estat psicològic poc propici als viatges i les vacances. Justament ara que, amb les xifres pandèmiques a la baixa, les ganes de moure’s -tan de temps reprimides- retornaven el somriure als qui viuen del turisme, del lleure i de l’hostaleria. Caldrà veure, també, com la inflació i l’encariment de la vida que provocarà la guerra repercuteix en les economies de les famílies i quines despeses prioritzen o posposen

A propòsit del títol de l’article; recordava com Que venen els russos! és una pel·lícula que va dirigir Norman Jewison el 1966. Eren els anys de la guerra freda i la trama i sobretot el desenllaç suposaven un missatge de retrobament i concòrdia entre pobles confrontats. Un submarí rus encalla davant una petita localitat portuària de Nova Anglaterra (USA) . Després de la sospita inicial que pot tractar-se d’un intent d’invasió i d’un seguit de malentesos entre russos i americans, finalment, el rescat d’un nen que ha quedat atrapat a la torre de l’església del poble uneix els dos «bàndols». El nen és feliçment salvat gràcies, sobretot, a les aportacions de la tripulació russa. En les imatges finals, el submarí retorna a mar obert, escortat per les embarcacions locals que fan sonar les sirenes en senyal d’agraïment. Uns quants avions americans que sobrevolen l’indret, preparats per si havien d’intervenir, contemplen la imatge perplexes.

Quan escric aquestes línies les coses a Ucraïna segueixen anant pel pedregar. El bloc occidental culpa i demonitza Putin, el nou Ivà el Terrible, de tot el que passa. Els analistes i experts menys viscerals, més racionals i més «neutrals» aprofundeixen en les causes llunyanes en les que es sustenta el conflicte, entre els quals i també, el menyspreu i incompliment de pactes adquirits amb Rússia després del final de la guerra freda i la caiguda del Pacte de Varsòvia. Opinions i punts de vista per triar i remenar.

Se’ns escapa i ens amaguen molta informació verídica de tot plegat. I com deia un tertulià gens sospitós de pro-sovietisme de «dolents» n’hi ha a tots els bàndols. El que és cert, és el sofriment (morts, ferits, por, desarrelament...) que la guerra provoca en tantes i tantes persones. Fa temps que arreu governen polítics mediocres o directament dolents (amb excepcions remarcables com Angela Merkel) als que ni el patiment dels infants -com el de la pel·lícula i ara, com tants nens ucraïnesos- aconsegueix commoure. Fa anys que la nostra innata imbecilitat i els nostre dòcil gregarisme segueix propiciant que ens governin gent que fa bandera del lema «si vols la pau prepara’t per la guerra» abans que el que ,de totes, totes, sembla més lògic i civilitzat : «si vols la pau, preparat per la pau». I així va el món.