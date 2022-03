L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha obert la licitació del nou contracte de serveis de neteja de les dependències municipals, que es durà a terme mitjançant procés obert. El contracte està previst que tingui una llargada de tres anys, amb opció de prorrogar-se fins a dos més. El pressupost dels tres primers anys d’aquest servei ascendeix als 1.033.524,80 euros.

Com a novetat, no se’n farà un de sol sinó que es divideix en tres lots: esports, educació i la resta d’edificis municipals. Per cada lot, es pot presentar una empresa diferent i, per tant, concedir-se a un màxim de tres companyies. Segons fonts de l’Ajuntament, d’aquesta manera es dona oportunitat a les empreses petites a presentar-se al concurs.

La licitació es va aprovar dilluns de la setmana passada, dia 7 de març, durant la celebració del ple extraordinari a l’Ajuntament de Caldes de Malavella. Per unanimitat es van aprovar canvis que inclouen els plecs de la nova licitació com que amb el nou contracte no s’acceptaran proposicions que redueixin el personal o les hores de servei previstes per a cada centre. També es requerirà un control de l’horari del personal i mantenir-ne informat al servei tècnic municipal.

Durant el ple es va aprovar també la pròrroga del conveni de l’enllumenat públic exterior entre l’ens municipal i la Diputació de Girona.