Una dona ha resultat ferida greu en bolcar amb el cotxe a Sant Feliu de Buixalleu.

L'accident de trànsit s'ha produït quan faltaven pocs minuts per les onze del matí a la GI-553 -al quilòmetre 3- en sentit Arbúcies.

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit investiguen les causes del sinistre viari on només s'hi ha vist implicat un turisme que ha acabat bolcat després d'una sortida de via.

A lloc s'hi han desplaçat també els Bombers i el SEM.

Un cop extreta la dona de dins del cotxe, el SEM l'ha assistida i finalment, l'ha traslladada en estat greu a l'hospital Josep Trueta de Girona.

L'accident no ha causat afectacions greus de trànsit, en aquesta via que uneix Hostalric amb Arbúcies, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

Precisament fa una setmana en aquesta mateixa carretera, una dona va perdre-hi la vida després de patir un accident de trànsit.