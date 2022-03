Una persona ha resultat intoxicada per fum en l'incendi d'un habitatge a Maçanet de la Selva.

El foc ha cremat una assecadora, part del cablejat i endolls del safareig.

Els Bombers han rebut l'avís del succés cap a un quart de dues de la tarda i s'han traslladat fins al carrer Vidreres amb cinc dotacions.

Han treballat per extingir les flames que finalment han afectat l'electrodomèstic i el cablejat de les dones.

El SEM per la seva banda ha atès una persona que hi havia a la casa. Presentava una lleu intoxicació per inhalació de fum i per això, l'han evacuat amb ambulància fins a l'hospital Santa Caterina de Salt.

A banda, a lloc també hi ha actuat la Policia Local de Maçanet.