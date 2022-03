Blanes ha iniciat les excavacions al jaciment dels Padrets amb l'objectiu de descobrir l'antiga ciutat romana de Blanda. Els treballs, que s'han adjudicat per 45.000 euros a Atri Cultura i Patrimoni, donen continuïtat als que ja es van fer l'any 2019 –de la mà de la mateixa empresa- amb les primeres prospeccions que van confirmar que el jaciment era un espai «excepcional» i «únic» per les seves característiques. La ciutat va ser fundada el segle I aC i era l'única de les 20 ciutats romanes de Catalunya que encara quedava per excavar. La intervenció, que dirigeix l'arqueòleg Joan Llinàs, compta amb un equip de cinc professionals que hi estan treballant amb eines lleugeres i el suport d'una màquina excavadora. Està previst que els treballs durin uns dos mesos i mig i permetin descobrir tota la trama urbana.

L'excepcionalitat del jaciment rau en el fet que majoritàriament estava format per viles –masos d'explotació agrària- i no ciutats, com a Blanes. Els Padrets amaguen vestigis de l'època romana en un període situat entre l'any 75 abans de Crist i l'any 50 després de Crist. És una de les poques ciutats romanes que encara quedaven per descobrir i estudiar a fons arreu del territori català. A més, el jaciment blanenc és «singular» perquè generalment solen estar sota terra, amagats sota construccions actuals. En canvi, aquest es troba a cel obert. Els treballs donen continuïtat als que es van fer l'any 2019 i que van consistir en un sondeig arqueològic i una intervenció amb georadar que va revelar l'existència d'una gran quantitat d'estructures soterrades gairebé a tot el perímetre de la penya. Aleshores, es van localitzar dos carrers perfectament delimitats per les façanes de diverses cases, seguint l'habitual distribució octogonal romana. Arran de les prospeccions desenvolupades fa més de tres anys, l'Ajuntament va planificar una intervenció prevista per principis del 2020, que es va haver d'ajornar per la pandèmia. L'objectiu final és fer-lo visitable i museïtzar-lo.