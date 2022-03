Els agents del Servei de Vigilància Duanera (SVA) de l’Agència Tributària han aconseguit interceptar i frustrar l’enviament més d’un quilo de cocaïna pura procedent de l’Amèrica central. Ho van fer la setmana passada en una operació policial que es va desenvolupar a Lloret de Mar.

La droga intervinguda (1,1 quilos) està valorada en uns 40.000 euros al mercat negre. A més, els policies van detenir la persona que havia de rebre l’enviament després d’una persecució per la població.

L’arrestat, de nacionalitat espanyola, ja comptava amb antecedents policials previs i forma part d’una organització criminal assentada a la zona que investiga el cos policial.

En aquest cas, els agents de Vigilància Duanera van realitzar aquesta detenció en el marc d’un operatiu que tenia com a objectiu interceptar l’entrega de la droga i arrestar aquest individu.

El dispositiu de vigilància es va establir a la zona on hi havia un domicili on en teoria vivia el receptor del paquet, a prop de l’estació d’autobusos de Lloret. Quan va aparèixer el carter amb el paquet, el presumpte delinqüent el va abordar per recollir-lo. En aquell moment, els agents van intervenir i van intentar detenir al delinqüent però aquest va intentar fugir.

Els agents i el fugitiu van emprendre una persecució corrent per la zona i finalment, els policies el van detenir.

Cocaïna de Costa Rica

El grup criminal al que pertany aquest detingut utilitza el sistema d’enviament postal de la droga. Perquè no els enxampin, els receptors utilitzen un sistema d’entrega que consisteixen en usar una adreça fictícia i controlen l’arribada dels repartidors / carteres per després aconseguir el paquet desitjat. En aquest cas, la banda envia droga des del continent americà. La droga intervinguda a Lloret en concret, procedia de Costa Rica.