L’Ajuntament de Blanes ha posat en marxa una campanya de control de gavians que va començar ahir i s’allargarà fins al 30 de juny. Aquesta és una tasca que es repeteix cada any coincidint amb l’arribada de la primavera i consisteix en l’eliminació de nius i la retirada d’ous. L’any passat es van retirar 15 nius i 25 grups d’ous.

L’objectiu és protegir la salut de la ciutadania i preservar la salubritat dels edificis on nien. I és que la manca d’espais naturals disponibles per poder-hi niar ha provocat que durant els darrers anys els gavians hagin ocupat d’una manera progressiva els terrats d’edificis del nucli urbà provocant problemes de salubritat.

A més, durant l’època de cria, els gavians es tornen especialment agressius per defensar el seu territori i les cries, i això provoca que intimidin als veïns i veïnes. Com que els nius els solen posar en llocs elevats com els terrats, molts expliquen que han patit atacs alguna vegada.

En temporades anteriors, la campanya havia consistit en punxar els ous que es trobaven als nius sense retirar-los per evitar que els gavians fessin noves postes. Al evidenciar-se que aquesta pràctica no rebaixava la seva agressivitat perquè els gavians seguien protegint els seus nius, des de fa dos anys s’aplica una nova manera de procedir: ara si al niu només hi ha ous es retiren tant el niu com els ous. Ara bé, si ja han nascut els pollets, no es retiren ni els nius ni els animals. Des del 2009, la Directiva d’Aus de la Unió Europea protegeix els ocells silvestres, inclosos el gavians.

Mentre l’Ajuntament de Blanes tingui activada la campanya de control de gavians la primera actuació quedarà inclosa gratuïtament, ja que preval el possible risc per a la seguretat de les persones davant l’agressivitat dels gavians. En canvi, els preus públics s’aplicaran únicament a petició dels interessats en aquelles actuacions en punts de cria on, amb anterioritat, ja s’hi havia actuat anteriorment. Aquesta diferenciació es fa amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d’instal·lar les mesures dissuasives que creguin més adequades per evitar-ho i, així, no haver de pagar per les actuacions que requereixin perquè no faran falta.