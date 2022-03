Ahir al matí, Blanes va reprendre les excavacions a la Penya d’Els Padrets, una zona d’uns 10.000 metres quadrats d’extensió situada en ple nucli històric de la vila on comença la Costa Brava. Els treballs han de posar al descobert una part molt important de les restes de l’antiga ciutat romana de Blanda, fundada al segle primer abans de Crist. Es tracta de l’única de les 20 ciutats romanes d’arreu de Catalunya que encara quedava per excavar i descobrir.

Per ara, i almenys durant dos mesos i mig –en funció dels factors meteorològics-, s’anirà descobrint la trama urbana de la ciutat romana de Blanda, el nom amb què els romans van batejar el que avui es coneix com a Blanes. L’equip està treballant amb eines lleugeres, així com amb el suport d’una màquina excavadora.

Els treballs s’han adjudicat per un import de prop de 45.000 euros a l’empresa de serveis arqueològics Atri Cultura i Patrimoni, que compta amb un equip de cinc professionals encapçalats per l’arqueòleg Joan Llinàs. El cap d’aquesta excavació és qui millor coneix el període de l’antiguitat a la comarca de la Selva, i compta amb una llarga expertesa en aquest àmbit. Els treballs es coordinaran amb l’arxiver municipal Toni Reyes.

Es reprèn l’excavació del 2019

La tasca que s’hi està duent a terme dona continuïtat als treballs que ja es van fer a finals de l’any 2019 a càrrec de la mateixa empresa i es van haver d’aturar a causa de l’esclat de la pandèmia de Covid-19. El Servei d’Arqueologia de la Generalitat va detectar l’excepcionalitat del Jaciment dels Padrets respecte a altres excavacions de la zona pel fet que majoritàriament hi havia viles –masos d’explotació agrària-, i no pas ciutats romanes com és el cas de Blanes. Els Padrets amaguen vestigis de l’època romana en un període situat entre l’any 75 abans de Crist i l’any 50 després de Crist. És una de les poques ciutats romanes que encara resten per descobrir i estudiar a fons arreu del territori català. A més, el jaciment blanenc és singular perquè generalment solen estar sota terra, amagats sota construccions actuals, i, en canvi, a Blanes està a cel obert.

Primers treballs, als anys 70

Els treballs de finals del 2019 van permetre recuperar i engrandir els únics que s’havien fet amb un cert rigor fins llavors, a la dècada dels anys 70. Els últims van permetre realitzar un sondeig arqueològic i una intervenció amb georadar que va revelar l’existència d’una gran quantitat d’estructures soterrades gairebé a tot el perímetre de la penya.

El 2019 es van localitzar també dos carrers perfectament delimitats per les façanes de diverses cases, seguint l’habitual distribució octogonal romana. Precisament aquesta circumstància ha permès als experts poder apuntar que el Jaciment d’Els Padrets amaga una ciutat romana, i no pas una vila com ho són gran part de les excavacions de l’època en aquesta part del territori.

Quan acabin els treballs es preveu obrir l’espai al públic; es vol museïtzar el jaciment i deixar-lo senyalitzat i practicable perquè es pugui visitar.