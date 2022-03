L’Ajuntament de Palamós ha començat un procés participatiu previ a la redacció de l’ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic de la Generalitat (HUTG), que es preveu fer quan acabi aquest procés. La consulta es pot respondre en línia a través del portal web Palamós Decidim o bé presentant una instància al registre municipal. Hi ha temps per fer-ho fins a pròxim diumenge dia 10 d’abril.

Segons fonts de l’Ajuntament, aquest nou model d’allotjament turístic «aporta una nova oferta per satisfer una demanda creixent de turistes que opten per aquest tipus d’establiment». És per això, que es creu que la introducció dels HUT a Palamós ha de suposar «un bon dimensionament de la capacitat receptora de turistes, així com millorar la varietat de l’oferta local». Per això, detallen, «cal una bona cohesió del teixit empresarial dedicat al turisme, mentre s’incrementa l’activitat econòmica, i també l’ocupació i les inversions en el municipi».

Amb tot, l’objectiu d’aquesta consulta és confeccionar una ordenança reguladora d’aquests habitatges «adequada a un model de municipi turístic basat en la bona convivència de l’activitat econòmica, produïda pels establiments d’oci i turisme, i els interessos de la població resident».