Lloret de Mar rebrà un total de 6.917.890 d’euros provinents de finançament de Fons Europeus. D’aquests, 5.917.890 d’euros es destinaran a projectes aprovats en la convocatòria extraordinària de finançament europeu Plans de Sostenibilitat Turística en Destí i la resta, 1.000.000 d’euros, en projectes de mobilitat que s’han aconseguit a través d’una altra convocatòria també de fons europeus. La xifra és la més alta destinada a turisme que s’ha obtingut a Catalunya, juntament amb Salou.

En aquesta línia, l’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, va recordar que es demanaven «projectes turístics transformadors en els àmbits de la sostenibilitat, la mobilitat, la digitalització» i en la qual s’havia de donar compliment als quatre eixos estratègics establerts per Europa de transició verda, eficiència energètica, transició digital i competitivitat turística. Dulsat va assegurar que «com que no es prioritzava l’obra pública, hem hagut de treballar molt a nivell tècnic i polític per poder encaixar els projectes que volíem tirar endavant».

Projectes en diferents àrees

El projecte Next Lloret l’integren cinc blocs; el primer bloc s’enfocarà en la revitalització del nucli antic i contempla un pressupost de 1.833.884 d’euros que inclou un pla de dinamització i accions d’esponjament urbà, creació d’una nova plaça, i embelliment de l’entorn. Destaquen projectes culturals com el Barman de Hemingway (433.884 euros) o la Ciutat de la Llum (123.967 euros) així com la creació del Lloret Smart Center (685.950 euros) que permetrà centralitzar i analitzar totes les dades que es generen a nivell municipal per millorar la eficiència, la presa de decisions estratègica i la gestió del municipi a tots els nivells.

El bloc dos, amb un pressupost de 2.567.265 d’euros, serà projecte amb més inversió econòmica i se centrarà en la reforma integral del Mercat Municipal.

El bloc 3, amb un pressupost de 474.380 euros, està destinat a formació i digitalització del sector turístic. L’actuació convertirà l’edifici de l’antiga caserna de la Policia Local en un espai de capacitació amb formacions en àmbits tecnològics i de potenciació i dinamització del teixit productiu, i també inclou altres projectes com seguiment la monitorització de l’ocupació turística i la incorporació d’eines de Big Data i intel·ligència turística.

En el bloc 4, sobre Mobilitat i Seguretat, amb un pressupost de 1.308.964 euros, inclou un nou servei públic de bicicletes elèctriques compartides (243.802 euros) o la creació de nous carrils bici i aparcaments dissuasius per a vehicles (924.666 euros); a més del projecte de Lloret Destinació Segura Smart (140.496€), així com un projecte de la Generalitat de millora del transport públic entre Lloret-Blanes, que inclou la creació d’un carril de mobilitat activa per unir ambdues poblacions i que té un pressupost total de 11,6 milions d’euros, dels quals una part és finançarà també amb fons europeus.

El darrer bloc conisteix en la creació d’un amfiteatre natural i la millora dels accessos dels Jardins de Santa Clotilde (650.752 euros).