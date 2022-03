Quatre joves de l’Institut S’Agulla de Blanes (Nagore, Cristina, Ainoa i Marina) han impulsat el Projecte Elles, amb l’objectiu d’eradicar la violència masclista en l’adolescència, dissenyant un treball que culmina amb la necessitat de conscienciar la ciutadania sobre aquesta xacra. Per aconseguir un impacte social contundent es va pensar que la millor manera seria organitzar una caminada solidària al voltant del 8-M, el Dia Internacional de les Dones. Es va fer el passat diumenge 6 de març i hi van participar 300 persones que van recórrer sis kilòmetres pagant 5 euros d’inscripció més donatius per contribuir a la causa. Els diners recaptatas (2.487 euros) s’han entregat a la Plataforma de Dones de Blanes, una entitat dedicada a eradicar la violència masclista .