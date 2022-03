L’Ajuntament de Blanes ofereix la possibilitat de participar en un voluntariat a les excavacions del Jaciment Romà d’Els Padrets, que han començat aquesta setmana al nucli històric de la vila on comença la Costa Brava. Les excavacions estan encapçalades per un equip de cinc arqueòlegs i arqueòlogues, sota direcció d’un expert de contrastada vàlua en la matèria, Joan Llinàs. Ara bé, a banda de les tasques principals que està duent a terme l’equip de professionals, hi ha tota una sèrie de treballs que poden dur a terme persones que no estiguin especialitzades en la matèria, però que vulguin col·laborar.

Cada equip que s’inscrigui treballarà durant una única setmana; de dilluns a divendres, des de les 9 del matí fins a dos quarts de 2 del migdia. És possible optar a més d’un torn setmanal i l’edat mínima per poder inscriure’s són els 18 anys. A l’hora d’inscriure’s, s’ha d’escollir entre les dues tasques que es podran dur a terme: treball de camp al jaciment i treball de laboratori. Hi ha un total de nou setmanes per escollir: les tres primeres són del 28 de març a l’1 d’abril, del 4 al 8 d’abril i de l’11 al 14 d’abril. Les sis restants són dos dies: el 21 i el 22 d’abril –només abasten dos dies laborables d’aquella setmana-; del 25 al 29 d’abril; del 2 al 6 de maig; del 9 al 13 de maig; del 16 al 20 de maig i finalment del 23 al 27 de maig.