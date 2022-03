Els qui vàrem anar la nit del divendres 11 de març al Teatre de Lloret de Mar vàrem viure una vetllada màgica. El magnífic actor Carmelo Gómez (Lleó, 1962) actualment allunyat del cinema i la televisió, ens va oferir durant una hora i mitja una passejada per la vida de Federico García Lorca. També per la seva obra i per la d’alguns altres poetes que el varen influir (Lope de Vega, Machado, Salinas...)

A vueltas con Lorca és un muntatge bellíssim, en el que l’actor amb amor, humor, tendresa i una indisimulada admiració vers el poeta granadí, es submergeix i ens submergeix en el seu món i en la seva obra. Acompanyat pel pianista ucraïnès Mikhail Studyonov (les referències al conflicte bèl·lic que trasbalsa el seu país, i a tots, varen ser mesurades i mínimes ) l’hora i mitja de l’espectacle passa volant. També, gràcies l’excel·lent treball de direcció, de selecció de textos i de dramatúrgia que, conjuntament amb Carmelo Gómez, ha fet la directora navarresa Emi Ekay. Tot plegat una delícia! Qui vulgui retrobar Lorca dalt d’un escenari ho podrà fer d’aquí quatre setmanes mal comptades, aquesta vegada al Teatre de Blanes. Allà, el cap de setmana de Sant Jordi, s’estrena Montaña Rusa, un espectable poètic i de poesia que defuig la posada en escena d’un recital convencional. Machado, Neruda, Celaya, Sabina, Gloria Fuertes, Cortazar i, és clar ,també Federico, ens amararan de vida, amor, pensaments i emocions, amb els seus magnífics versos durant una horeta llarga. El pare de la proposta és Claudio Rivas i la mare Eva Ariza. Ells, amb la seva productora, la blanenca Onfire, han aplegat dalt de l’escenari, entre músics, actrius i actors, onze artistes blanencs d’una solvència contrastada. Entre uns i altres, o bé cantant o bé només amb la paraula, ens aproparan a alguns dels poemes i poetes més emblemàtics de la literatura hispana del segles XIX, XX i XXI. He pogut seguir el procés de ben a prop i els asseguro que no els deixarà indiferent. Si heu tingut l’amabilitat de llegir-me fins aquí, alguns potser us pregunteu: perquè parla de poesia avui aquest home? Poesia, en aquests temps incerts i confusos que estem vivint, perquè i per a què? Doncs potser perquè, com diu un poeta : «la poesía es el eco del universo en el corazón de los humanos». O perquè com diu un altre: «cuando un poeta canta estamos en sus manos, sus palabras nos descubren unas fuerzas y un mundo secreto que antes no conocíamos». O perquè, com diu encara un tercer: «la poesía es la mentira que nos hemos inventado para hacernos creer que somos tiernos y civilizados». O, potser i finalment, perquè com va escriure ja fa molts anys Gabriel Celaya: «La poesía és una arma cargada de futuro». Totalment d»acord! Una arma sí! però no pas carregada amb bales, míssils i granades, sinó amb tórtores i branques d’olivera.