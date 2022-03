El PSC va retre homenatge ahir a Santa Coloma de Farners a l’històric militant Josep Ballell, en un acte al qual van assistir una trentena de convidats i representants del partit, entre ells, el primer secretari socialista, Salvador Illa. Es va glossar la figura de Ballell i la seva trajectòria com a socialista.

«Vinc a reconèixer una trajectòria de convicció, de defensa d’una manera de veure les coses a Santa Coloma i també al conjunt de Catalunya», va dir Illa, i va afegir que dona «un missatge que és el moment de tenir les idees clares, conviccions fermes i saber on som i també valentia per prendre decisions realistes i de tocar a terra». Salvador Illa va dir que és bo reconèixer «trajectòries de coherència amb unes conviccions polítiques» i va fer referència a la invasió de Putin a Ucraïna, la d’un «tirà» que fa un «atac a una manera de viure que tenim a Europa».

Ballell es va afiliar al PSC el mes de març del 1996, va formar part com a número 6 de la lista del PSC a Santa Coloma de Farners a les eleccions municipals de 2019. A l’acte també hi va assistir el primer secretari del PSC a comarques gironines, Marc Lamuà. Va destacar que «és la persona que des de la seva militància, una militància de base, ha estat sempre el puntal del partit a Santa Coloma pel seu compromís, sobretot en els moments més durs per als socialistes». Va treballar per ampliar la base del partit, un fet que considera molt important.

Sílvia Paneque, diputada al Parlament i regidora a Girona, va afegir que Josep Ballell ha estat un exemple d’un tarannà tranquil i respectuós que ha fet bé a la política de Santa Coloma. «El respecte a les idees democràtiques de les altres persones, que sempre manifesta Ballell, no només és clau per defensar bé les idees pròpies, sinó que ho és sobretot per reivindicar de manera contínua la democràcia», va dir.

Critica per ignorar els docents

Salvador Illa va referir-se a la vaga de mestres i professors a Catalunya criticant l’actitud del Govern. Va dir que entén «el malestar» que hi ha a la comunitat educativa i va criticar que el Departament d’Educació no hagi tingut en compte les demandes dels docents. «Un govern ha de prendre decisions i crec que hauria anat bé un diàleg i escoltar-los per veure si es podia o no introduir alguna de les seves demandes», va assenyalar el líder del PSC.