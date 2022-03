Un home de 45 anys va morir ahir ofegat després de ser engolit per les onades a Lloret de Mar.

La víctima va entrar a l'aigua per salvar el gos que havia estat arrossegat per l'aigua i no en podia sortir. Malgrat l'intent de salvament, l'home ja no en va sortir amb vida.

Els Bombers i la Policia Local van treure l'home de l'aigua ja inconscient i surant.

La víctima, veí de Lloret, estava passejant el gos malgrat el temporal marítim a la platja de Fenals quan el ca se li va anar cap a l'aigua, el va intentar treure però no en va sortir ja amb vida. El gos en canvi, va sobreviure.

L'avís el va donar la parella de la víctima cap a un quart de deu i ràpidament es van desplaçar fins a la platja la Policia Local de Lloret, els Bombers, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil.

El cos, que es va poder localitzar gràcies al dron de la Policia Local de Lloret ja es va trobar surant a prop de les roques, segons els Bombers, que el van rescatar de l'aigua.

Els efectius del SEM li van practicar les maniobres de reanimació durant tres quarts d'hora però ja no li van poder salvar la vida.

La policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas. Aviat, es farà l'autòpsia al cadàver per determinar les causes de la mort.

Ahir hi havia fort temporal marítim a la Costa Brava amb onades que van arribar a deixar pics destacats i això ha obligat a activar el pla Inuncat. A Lloret concretament, hi havia molt mar de fons.