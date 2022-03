El ple de l’Ajuntament d’Arbúcies ha aprovat el pressupost per aquest 2022. El pressupost més elevat que ha tingut mai el municipi, ja que la xifra ascendeix als 12.634.026 euros i que preveu inversions per un valor de 4.857.703 euros i que se centraran, principalment, en la substitució de l’enllumenat públic i en inversions en diferents edificis municipals.

Aquestes són les principals inversions previstes en el pressupost:

Substituir l’enllumenat públic per llums LED: 1,3 milions d'euros

Centre de Divulgació i Investigació de la Batllia de Montsoriu i el Museu Etnològic del Montseny: 748.870 euros.

Actuacions referents a les destrosses provocades pel temporal Gloria: 500.000 euros

Canalització de Fogueres de Montsoriu: 360.000 euros

Depuradora municipal: 326.000 euros

Substituir la caldera de biomassa de la zona esportiva de Can Pons: 167.000 euros

Centre Polivalent de les Naus Ayats: 162.000 euros

Millores al cementeri (nínxols, accessibilitat, aparcament): 160.000 euros

Nova llar de jubilats: 150.000 euros

Sistema de calefacció de la llar d’infants El Jardinet: 141.000 euros

Obres de millora i arranjament en edificis municipals: 110.000 euros

Reforma de la vorera del carrer Estenedor i millora del clavegueram: 40.000 euros

El Centre de Divulgació i Investigació de la Batllia de Montsoriu i el Museu Etnològic del Montseny són els equipaments municipals en els quals recauran gran part de les inversions aquest 2022, ja que s’hi destinaran 748.870 euros. Enguany han d’acabar les obres del centre de divulgació, que tindrà com a objectiu la recerca i divulgació del vescomtat de Cabrera, i també es projectarà un nou audiovisual, que serà compartit entre ambdós edificis. El Centre de Divulgació i Investigació de la Batllia de Montsoriu forma part del projecte Producte turístic cultural vescomtat de Cabrera que lidera el Consell Comarcal de la Selva que es desenvolupa gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya.

Aquest 2022 s’acabaran de dur a termes les últimes inversions al Centre Polivalent de les Naus Ayats, ja que el pressupost, amb una partida de 162.000 euros, preveu instal·lar calefacció i llum i so al teatre de l’equipament, que permetria oferir la major part de la programació cultural i festiva en aquest espai, que actualment està limitada quan les condicions climàtiques són favorables.

La nova Llar de Jubilats, que se situarà a l’edifici de l’Hotel d’Entitats, es preveu acabar aquest 2022 i compta amb una partida pressupostària de 150.000 euros. I, a la depuradora municipal està previst realitzar-hi una inversió de 326.000 euros. Finalment, per obres de millora i arranjament en edificis municipals hi ha pressupostats 110.000 euros.

La millora de l’eficiència energètica a tot el municipi serà una altra de les grans inversions que es duran a terme enguany. Al pressupost està previst substituir l’enllumenat públic per llums LED, molt més eficients. El cost està previst en 1,3 milions euros. Per altra banda, també se substituirà el sistema de calefacció de la llar d’infants El Jardinet, actualment elèctric, i es connectarà a la planta de biomassa situada a l’aparcament dels Països Catalans i que ja dona servei a l’IES Montsoriu, a l’Escola Dr. Carulla i a l’Associació Montseny Guilleries. Aquesta inversió suposarà un cost de 141.000 euros. En aquest mateix sentit, el pressupost també inclou una partida de 167.000 euros per substituir la caldera de biomassa de la zona esportiva de Can Pons. Aquestes inversions, però, estan supeditades a les subvencions del fons europeu Next Generation. En aquest sentit, l’alcalde, Pere Garriga, assegura: ”Som un municipi referent a tot Catalunya en energies renovables i ho volem seguir sent, per això hem previst noves inversions en aquesta àrea”.

Aquest any també acabaran totes les actuacions referents a les destrosses provocades pel Gloria el gener del 2020 i tindran un cost de 500.000 euros, d’un total d’1,6 milions d’euros que s’hi ha invertit en tres anys.

Finalment, el capítol d’inversions contempla algunes obres de reforma i reurbantizació com ara la nova canalització de Fogueres de Montsoriu, per un cost de 360.000 euros. La reforma de la vorera del carrer Estenedor, des de l’Ajuntament fins a davant de l’Hotel d’Entitats. Unes obres que també serviran per millorar el clavegueram i que tindran un cost de 40.000 euros. I, finalment, també està previst invertir 160.000 euros al cementiri municipal, tant per a la creació de nous nínxols com per millorar l’accessibilitat i l’aparcament de les diferents entrades de què disposa.

La regidora d’Hisenda, Remei Artigas, explica: “El pressupost és l’eina que ens permet continuar millorant els equipaments municipals i els carrers i places i poder donar el màxim de serveis a la ciutadania”.