El nucli de Franciac, que depèn del municipi de Caldes de Malavella, fa cinc dies que no té ni connexió a internet ni senyal telefònica per cable. Els veïns i veïnes denuncien que la companyia que subministra el servei, Telefónica, no els ha donat cap explicació sobre quina és la incidència ni quan es repararà.

«Truquem i ens respon una màquina dient que estan treballant per resoldre l’avaria, però sortim a mirar on treballen i no hi ha ningú enlloc», denuncia Maria Àngels Prat, una veïna. Un altre veí, Miquel Cases, assenyala: «Ens desespera la incertesa que no contesti mai ningú».

Malauradament, aquesta no és una situació nova pels veïns i veïnes de la zona. El passat mes d’octubre ja van viure un episodi similar quan van estar una setmana sencera sense aquests mateixos serveis (telèfon i internet) a conseqüència del furt d’un quilòmetre de cable elèctric que els va deixar incomunicats.

Ara, al problema s’hi suma, a més, que desconeixen la causa de la incidència perquè la companyia no els n’ha informat. L’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, afirma que va trucar personalment a Telefónica, però tampoc n’ha pogut treure l’aigua clara.

El tall afecta una cinquantena de cases disseminades. «Estem molt preocupats per aquesta situació perquè sembla que només es cuiden del centre urbà i abandonen els nuclis, on no hi ha tanta població i, per tant, suposa menys clientela», critica el batlle.

Tant veïns com alcalde asseguren que entenen que hi poden haver avaries; tanmateix, no comparteixen que no se’ls comuniqui què passa i que solucionar la qüestió es prolongui tant en el temps.

L’avaria no només afecta la vida quotidiana dels residents, sinó que ho fa també als negocis de Franciac. La Maria Àngels Prat, per exemple, és propietària d’una granja de llet i de camps de correus a la zona. «L’agricultura, igual que tota la resta de professions, ha evolucionat i s’ha informatitzat», detalla.

Tota la part de la granja que té informatitzada ha quedat aturada. Per això, aquests dies ha hagut de renunciar a part de l’activitat. «No puc fer funcionar un negoci compartint wifi del meu mòbil», diu, afegint que tampoc disposen de bona connexió mòbil a la zona.

A part de les vaques de llet, Prat també té conreus. Ara pateix per si la incidència, que espera que es resolgui aviat, es repeteix a l’estiu. «El sistema de regadiu està programat. Tal com estan les coses, només em faltaria perdre la collita de blat de moro per un altre tall de servei», alerta.