L’Ajuntament de Lloret de Mar ha començat les obres per construir una nova zona esportiva en un descampat de l’avinguda de Vidreres. El terreny està ubicat al costat de l’escola Pere Torrent, entre el carrer de les Escoles i el dels Mestres. En total, s’hi construiràn tres espais: el camp de futbol del projecte Cruyff Court, un camp de cricket i un espai amb elements de work out. El termini d’execució de les obres és de 9 mesos.

La primera zona estarà destinada al projecte que l’Ajuntament va signar amb la fundació privada Johan Cruyff el setembre de l’any passat. Emmarcat en aquest acord, s’habilitarà un camp de gespa artificial amb l’objectiu de promocionar l’esport entre la totalitat de nens i joves del municipi, independentment de les seves capacitats i lluitant contra el risc d’exclusió social.

La fundació privada Johan Cruyff ha assumit la redacció del projecte i la construcció de la instal·lació amb un import màxim de 318.314 euros. El conveni detalla que la fundació també organitzarà anualment un campionat de futbol per a escoles i barris anomenat Campionat de Cruyff Courts 6x6.

En paral·lel, es durà a terme un projecte formatiu de monitors locals per la dinamització del camp. «Formarem dos o tres joves perquè dirigeixin grups d’altres joves», va afirma la regidora d’Esports, Ana Garcia-Castany.

La segona zona serà la destinada a la pràctica de cricket. «Tenim una població elevada d’hindús al municipi que ja feien servir aquest camp de sorra per jugar a cricket», va detallar. Amb el desenvolupament del camp de futbol de gespa artificial es va veure oportú crear també un camp annex per aquesta modalitat molt popular a paisos com la India i Anglaterra.

Per últim, al terreny es col·locaran diversos elements de salut i d’exercici per poder practicar esport a l’aire lliure i muscular-se.

El projecte ha comptat amb la col·laboració de les escoles del programa Ajuntament dels Infants que van proposar diferents alternatives i elements per incorporar en aquesta zona; les propostes recollides s’inclouran a les futures reformes del parc infantil Fofo, ubicat al costat d’aquest nou camp.